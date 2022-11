Trias elogia Asens i reclama reformar també el delicte de malversació

L’exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha defensat el paper del president d’Unidas Podemos al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, durant les negociacions per reformar el delicte de sedició, que també podria desembocar en un retoc del de malversació. “Ara diré una cosa amb la qual gent del meu partit no estaria d’acord, però amb el tema de la sedició la persona que diu coses intel·ligents és Jaume Asens“, ha dit Trias durant la tertúlia d’aquest dilluns a Catalunya Ràdio.

“És una persona que està d’acord amb l’evolució del delicte de sedició, però al mateix temps sosté, com sostinc jo, que el delicte de malversació no s’ha tocat bé i s’ha de buscar una solució”. Jaume Asens ha criticat en diverses ocasions que la reforma de la malversació que el PP va impulsar l’any 2015 només buscava “perseguir l’independentisme” perquè utilitza un redactat “molt genèric” i dona peu a “interpretacions abusives”. Els comuns esperen que ERC faci el pas i presenti una esmena al Congrés. “No ens plantegem en cap moment no donar-hi suport”, va dir Asens la setmana passada, tot i que té dubtes sobre la predisposició del PSOE.

El president d’Unides Podem al Congrés dels Diputats, Jaume Asens | ACN

Trias manté l’aposta pel diàleg

Xavier Trias ha reconegut que Catalunya “té un problema molt greu d’encaix a dins de l’estat espanyol” i que és “obligació de tothom buscar les eines” per facilitar aquest encaix. “El problema és com respondre als anhels de la gent“, ha advertit. “Durant un temps semblava que l’anhel de la gent era declarar la independència ja i Puigdemont va fer la DUI perquè molta gent, fins i tot alguns que ara volen diàleg, l’hauria acusat de traïdoria”. L’exalcalde ha assegurat que és un ferm defensor del diàleg, però ha lamentat que a vegades se li ha “quedat cara de tonto”.

Trias ha explicat que té un “gran respecte” per la presidenta de Junts, Laura Borràs, encara que ell tindria una línia més “pactista” que la direcció del seu partit. “La Laura creu de debò el que defensa i hem de tenir un gran respecte”.

Trias manté la incògnita sobre el seu futur a Barcelona

Tot i que el seu nom sona amb força, Trias encara es resisteix a dir si farà el pas de tornar a la política activa i es presentarà a les eleccions municipals del 2023 amb Junts per Catalunya, però ha reconegut que aviat farà pública la seva decisió. “L’expectativa no es pot mantenir molt temps”, ha dit. “Depèn dels acords a què arribi amb el partit, que siguem capaços de fer una candidatura transversal. Si no, no m’interessa”, ha reblat.