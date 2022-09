Puigdemont avisa dels perills de l’autonomisme en un missatge amb dards a ERC

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha pronunciat aquest dimecres el seu discurs institucional per la Diada com a 130è president de la Generalitat. El missatge de Puigdemont ha coincidit amb un moment en què l’independentisme està enfrontat per la manifestació de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) a la qual Pere Aragonès no hi assistirà i tampoc cap dels consellers d’ERC. En aquest marc, ha retret a ERC que no doni importància a la mobilització conjunta de tot el moviment. “Si l’objectiu és la independència, la mobilització és necessària; si l’objectiu és viure amb l’Estatut retallat pel Tribunal Constitucional, la mobilització fa nosa“, ha dit en un clar dard contra ERC.

Puigdemont ha defensat aferrissadament la necessitat de mobilitzar-se per poder arribar a la independència a través d’una negociació real amb el govern espanyol. El president a l’exili ha demanat que no s’aturi la mobilització perquè gràcies a ella es va poder votar l’any 2017. De fet, ha recordat totes les mobilitzacions que hi va haver abans del 2017 i ha dit que en aquell cas no s’anava contra els partits perquè “mai no s’ha fet millor política que quan les institucions i els partits van braç a braç amb la societat mobilitzada i paren l’orella cada dia”.

“No ens deixem arrossegar per qui voldria una declaració unilateral de normalitat”

El president del Consell per la República ha dit que el progrés del país està aturat per la “dependència forçada” de l’Estat espanyol i ha avisat que “no hi ha futurs com a catalans dins d’Espanya”. Per això, ha dit que s’ha d’aprendre dels errors i continuar animant a la mobilització malgrat la “decepció i enfado” d’alguns ciutadans. En aquest sentit ha dit que l'”estratègia de la desmobilització” és perfecta per als “eterns descontents”. Dirigint-se a ells ha dit que malgrat tenir motius per estar descontents n’hi ha més per lluitar i “no deixar-nos arrossegar per aquells que prescindint del poble voldrien fer una declaració unilateral de normalitat“. Aquest ha estat un dels últims dards a ERC, contra qui ha carregat fortament durant tot el discurs.

Un altre dels retrets clars contra ERC en aquesta guerra oberta entre els partits que governen Catalunya ha estat la crítica a qui “dorm el son del diàleg i en els últims anys no ha fet cap proposta”. “Els canvis no es fan als despatxos de la Moncloa ni als reservats del Congrés, allà s’hi desfan coses que havíem començat a construir; manifestar-se és una necessitat que té tot poble que vulgui sobreviure”, ha conclòs.