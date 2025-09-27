Els Comuns segueixen afegint llenya al foc i alimenten el mantra del racisme i la xenofòbia a Junts. La coordinadora nacional dels Comuns, Candela López, ha carregat contra la formació independentista per les paraules sobre possibles acords amb Aliança Catalana o els privilegis andalusos del seu secretari general, Jordi Turull. “Es comença assenyalant els musulmans i tornant als vells tòpics que els andalusos ens roben i ja sabem com acaba aquesta deriva”, han alertat des dels Comuns -que van votar junt amb la dreta espanyola no traspassar competències d’immigració a Catalunya-.
López ha criticat que Junts, segons assenyalen des dels Comuns, comenci a parlar sobre eventuals acords amb la formació de Ripoll i han assenyalat que “legitimant” els discursos “xenòfobs” de l’extrema dreta “acabaran suplantats com el PP”. De fet, la coordinadora nacional de la formació espanyol ha instat Junts a què sigui una “dreta democràtica” amb la qual es puguin assolir acords i evitar que es trenqui el “cordó democràtic” contra Aliança Catalana.
De cara a les municipals, López ha advertit que als pobles de Catalunya cal “garantir que tothom hi tingui cabuda” i ha criticat el discurs d’alcaldes juntaires en matèria d’immigració, assegurant que des de Junts “actuen per càlcul electoral i cal plantar cara a aquests discursos”.
Els Comuns sobre les eleccions municipals del 2027: “És la batalla de les nostres vides”
Les declaracions de López han arribat emmarcades en la Jornada Municipalista celebrada aquest dissabte 27 de setembre a Vilanova i la Geltrú. Des dels Comuns assenyalen les eleccions municipals del 2027 com un moment clau pel partit que té com a objectiu ser un “dic de contenció” davant l’extrema dreta. Des dels Comuns reivindiquen que el partit ha tingut sempre una tradició municipalista per per lluitar contra “discursos antipolítics que porten a la desmobilització i a l’abstenció electoral”. “És la batalla de les nostres vides”, ha assenyalat Candela López referint-se a les eleccions municipals del 27.