Los Comuns siguen echando leña al fuego y alimentan el mantra del racismo y la xenofobia en Junts. La coordinadora nacional de los Comuns, Candela López, ha cargado contra la formación independentista por las palabras sobre posibles acuerdos con Aliança Catalana o los privilegios andaluces de su secretario general, Jordi Turull. «Se empieza señalando a los musulmanes y volviendo a los viejos tópicos de que los andaluces nos roban y ya sabemos cómo acaba esta deriva», han alertado desde los Comuns -que votaron junto con la derecha española para no transferir competencias de inmigración a Cataluña-.

López ha criticado que Junts, según señalan desde los Comuns, comience a hablar sobre eventuales acuerdos con la formación de Ripoll y han señalado que «legitimando» los discursos «xenófobos» de la extrema derecha «terminarán suplantados como el PP». De hecho, la coordinadora nacional de la formación española ha instado a Junts a que sea una «derecha democrática» con la que se puedan alcanzar acuerdos y evitar que se rompa el «cordón democrático» contra Aliança Catalana.

De cara a las municipales, López ha advertido que en los pueblos de Cataluña se debe «garantizar que todos tengan cabida» y ha criticado el discurso de alcaldes de Junts en materia de inmigración, asegurando que desde Junts «actúan por cálculo electoral y hay que plantar cara a estos discursos».

La coordinadora nacional de los Comuns, Candela López, interviene en la Jornada Municipalista del partido | Jordi Pujolar (ACN)

Los Comuns sobre las elecciones municipales de 2027: «Es la batalla de nuestras vidas»

Las declaraciones de López llegaron enmarcadas en la Jornada Municipalista celebrada este sábado 27 de septiembre en Vilanova i la Geltrú. Desde los Comuns señalan las elecciones municipales de 2027 como un momento clave para el partido que tiene como objetivo ser un «dique de contención» frente a la extrema derecha. Desde los Comuns reivindican que el partido siempre ha tenido una tradición municipalista para luchar contra «discursos antipolíticos que llevan a la desmovilización y a la abstención electoral». «Es la batalla de nuestras vidas», ha señalado Candela López refiriéndose a las elecciones municipales del 27.