Tensió i retrets creuats entre ERC i Junts per l’Acord de Claredat

La consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha acusat Junts per Catalunya de buscar la independència “mirant-se el melic” i de no tenir una proposta alternativa a l’Acord de Claredat per a un referèndum pactat per a aconseguir-la. Ho ha dit en resposta a una pregunta de la diputada de Junts Mònica Sales durant la sessió de control, que ha criticat l’estratègia de diàleg del Govern d’ERC i ha sostingut que la proposta d’un Acord de Claredat “neix mort” i sense suports.

Vilagrà ha retret a Junts parlar només per als “convençuts”, i ha mantingut que els eurodiputats de Junts, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, han avalat i demanat un Acord de Claredat per Catalunya a la Unió Europea (UE). “Confronti en l’arc parlamentari fora de l’independentisme. No s’equivoqui d’adversari”, li ha etzibat.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà / ACN

Indignació a Junts per la “manipulació partidista” de Vilagrà

Els eurodiputats de Junts han acusat ERC de recórrer a una “manipulació partidista” de la seva feina al Parlament Europeu per justificar els seu Acord de Claredat. En un comunicat, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí han negat que hagin treballat en un document que defensa un mecanisme europeu de claredat pensant en la proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès. “En cap cas s’ha plantejat el projecte en el marc del diàleg amb el govern espanyol i encara menys com una negació del referèndum de l’1-O. Les declaracions de Vilagrà són una manipulació partidista que posa en risc aquest projecte europeu de consens”, diu el comunicat.

El partit fins i tot s’ha reunit amb el coordinador polític del grup de treball per demanar “un canvi de nom” en la iniciativa europea –Mecanisme Democràtica Europeu de Claredat– per evitar la seva “confusió interessada” amb el projecte que lideren Aragonès i ERC. “Lamentem que les tàctiques partidistes i la necessitat de justificar els pactes amb el govern espanyol malmetin la defensa del dret d’autodeterminació a nivell europeu”, han afegit.

9-N i Primer d’Octubre

També ha recordat que ERC va acompanyar els presidents de la Generalitat de Junts en iniciatives com el 9N i l’1-O, després que Sales acusés Aragonès d’haver-se quedat “només” amb l’Acord de Claredat. La consellera ha defensat la composició del consell acadèmic de l’Acord de Claredat, que inclou experts no independentistes, per a “implicar a tothom” en un referèndum que pugui ser reconegut.

El Govern va aprovar aquest dimarts la creació d’un Consell Acadèmic que assessorarà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la resta del Govern en l’elaboració de l’acord de claredat. La creació es va decidir durant una reunió del Consell Executiu i pretén ser el tret de sortida del debat polític i social anunciat per Aragonès i que ha de culminar amb una proposta sobre l’exercici de l’autodeterminació. Aquest nou òrgan, depenent del Departament de Presidència, el presidirà el professor lector de Teoria Política de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Marc Sanjaume i l’integraran vuit persones més de l’àmbit acadèmic vinculat a la ciència política.