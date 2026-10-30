La CUP ha denunciat que els militars de la base de Sant Climent Sescebes van ser els responsables d’un nou incendi declarat aquest dimecres, 28 d’octubre, cap a les 19.00 hores, en una zona boscosa propera a Espolla, dins del recinte militar. El diputat del grup anticapitalista Dani Cornellà ha registrat una bateria de preguntes parlamentàries amb resposta escrita, a les quals ha tingut accés El Món, on assenyala directament la negligència de fer exercicis amb foc real en un dia en què bufava una forta tramuntana i en una massa forestal desatesa.
En les preguntes registrades a la cambra catalana, Cornellà interroga l’executiu de Salvador Illa sobre si s’ha obert una investigació per aclarir els fets, si es denunciarà el responsable per imprudència als jutjats i si s’obrirà un expedient sancionador. Així mateix, el parlamentari cupaire reclama saber quin cost ha tingut l’operatiu dels Bombers per apagar les flames i si la Generalitat repercutirà aquesta despesa als responsables de la instal·lació militar si es demostra la seva autoria.
La CUP exigeix saber com van acabar els expedients dels incendis del 2009 i 2021
El grup parlamentari anticapitalista remarca que no es tracta d’un fet aïllat, sinó d’una problemàtica recurrent que compta amb el rebuig d’entitats com Alto el Foc a l’Albera. En una de les tres iniciatives parlamentàries, Cornellà fa memòria històrica de successos similars i demana explicacions sobre les conseqüències dels incendis anteriors originats per pràctiques de tir de l’Exèrcit espanyol.
En concret, la CUP recorda que per aquestes mateixes dates l‘any 2009 es va produir un foc calcinant 9,5 hectàrees i pregunta com va acabar l’expedient obert pels Agents Rurals. De la mateixa manera, el diputat demana aclariments sobre el foc del 26 d’octubre de 2021, volent saber si es van depurar responsabilitats, si es van imposar sancions o si el cas va arribar a judici.
Compliment dels acords per al tancament de la base abans del 2028
Finalment, les preguntes adreçades al Govern posen el focus en el compliment de la resolució aprovada el passat 16 de juliol a la Comissió d’Afers Institucionals (CAI). La CUP exigeix saber si el Govern ha demanat formalment al Ministeri de Defensa l’aturada immediata de les maniobres militars a la zona per la inseguretat que generen i la pèrdua de gestió forestal. Cornellà insisteix a saber si s’ha instat el ministeri espanyol a fixar un pla de tancament definitiu de les 1.380 hectàrees de la base abans de finals del 2028. Segons defensen des de la formació, la recuperació d’aquests terrenys expropiats és imprescindible per poder-los incorporar plenament a les bases de la futura llei de declaració del nou Parc Natural de l’Albera.
“L’exèrcit ara, pel país, és una rèmora”, ha surbatllat Cornellà en la CAI que celebrada aquesta setmana al Parament, on ha desitjat que ha remarcat que els militars espanyols “marxin el més aviat possible de Sant Climent-Sasseves i que no tornin”. El diputat anticapitalista reclama al Govern que que s’impliqui per aconseguir que “la base militar marxi definitivament de l’Albera, per així recuperar tot aquest espai ara que s’està treballant per a elaborar les bases de la futura llei de declaració del nou Parc Natural de l’Albera”.