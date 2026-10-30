La CUP ha denunciado que los militares de la base de Sant Climent Sescebes fueron los responsables de un nuevo incendio declarado este miércoles, 28 de octubre, hacia las 19.00 horas, en una zona boscosa cercana a Espolla, dentro del recinto militar. El diputado del grupo anticapitalista Dani Cornellà ha registrado una batería de preguntas parlamentarias con respuesta escrita, a las cuales ha tenido acceso El Món, donde señala directamente la negligencia de hacer ejercicios con fuego real en un día en que soplaba una fuerte tramontana y en una masa forestal desatendida.

En las preguntas registradas en la cámara catalana, Cornellà interroga al ejecutivo de Salvador Illa sobre si se ha abierto una investigación para aclarar los hechos, si se denunciará al responsable por imprudencia ante los juzgados y si se abrirá un expediente sancionador. Asimismo, el parlamentario cupaire reclama saber qué coste ha tenido el operativo de los Bomberos para apagar las llamas y si la Generalitat repercutirá este gasto a los responsables de la instalación militar si se demuestra su autoría.

La CUP exige saber cómo terminaron los expedientes de los incendios de 2009 y 2021

El grupo parlamentario anticapitalista remarca que no se trata de un hecho aislado, sino de una problemática recurrente que cuenta con el rechazo de entidades como Alto el Foc a la Albera. En una de las tres iniciativas parlamentarias, Cornellà hace memoria histórica de sucesos similares y pide explicaciones sobre las consecuencias de los incendios anteriores originados por prácticas de tiro del Ejército español.

Cornellà y otros miembros de la CUP protestando frente a la entrada de la base militar / Cedida

En concreto, la CUP recuerda que por estas mismas fechas el año 2009 se produjo un fuego que calcinó 9,5 hectáreas y pregunta cómo terminó el expediente abierto por los Agentes Rurales. De la misma manera, el diputado pide aclaraciones sobre el fuego del 26 de octubre de 2021, queriendo saber si se depuraron responsabilidades, si se impusieron sanciones o si el caso llegó a juicio.

Cumplimiento de los acuerdos para el cierre de la base antes de 2028

Finalmente, las preguntas dirigidas al Gobierno ponen el foco en el cumplimiento de la resolución aprobada el pasado 16 de julio en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI). La CUP exige saber si el Gobierno ha solicitado formalmente al Ministerio de Defensa la parada inmediata de las maniobras militares en la zona por la inseguridad que generan y la pérdida de gestión forestal. Cornellà insiste en saber si se ha instado al ministerio español a fijar un plan de cierre definitivo de las 1.380 hectáreas de la base antes de finales de 2028. Según defienden desde la formación, la recuperación de estos terrenos expropiados es imprescindible para poderlos incorporar plenamente a las bases de la futura ley de declaración del nuevo Parque Natural de la Albera.

«El ejército ahora, para el país, es una rémora», ha subrayado Cornellà en la CAI celebrada esta semana en el Parlamento, donde ha deseado que ha remarcado que los militares españoles «se vayan lo antes posible de Sant Climent-Sasseves y que no vuelvan». El diputado anticapitalista reclama al Gobierno que se implique para conseguir que «la base militar se marche definitivamente de la Albera, para así recuperar todo este espacio ahora que se está trabajando para elaborar las bases de la futura ley de declaración del nuevo Parque Natural de la Albera».