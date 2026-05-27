L’onada judicial en la qual està immers el PSOE té una rèplica al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya. El grup parlamentari de Junts a la cambra catalana ha demanat la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè “doni totes les explicacions i aclareixi” els vincles que té el Govern amb la Xina i els contractes acordats entre l’executiu català i empreses xineses com Huawei.
A més, la formació juntaire també busca que Illa doni explicacions sobre es “presumptes actuacions” de Zapatero “amb possibles afectacions” al territori català com és la presumpta vinculació de l’activitat professional de l’expresident espanyol amb projectes com el Hard Rock de Tarragona, on s’haurien pactat comissions del 3% per la construcció d’aquest complex.
En un comunicat recollit per l’ACN, Junts justifica la petició de compareixença del president Illa per explicar les “presumptes transferències” rebudes per l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per part del gegant tecnològic Huawei i l’adjudicació del “desplegament i la gestió” d’infraestructures de fibra òptica a aquesta empresa xinesa. La formació del president a l’exili, Carles Puigdemont, assegura que volen que hi hagi la “màxima transparència al president Illa i considera imprescindible que comparegui al Parlament amb la màxima celeritat”.
Des de la formació juntaire han criticat que el Govern manté una relació comercial i econòmica amb el gegant tecnològic xinès “en un context en què la Unió Europea ha desaconsellat a tots els estats membres” mantenir aquest tipus de relacions amb l’empresa xinesa.
Puigdemont ja va reclamar a Illa explicacions sobre els vincles amb la xina
El passat dimarts 26 de maig el president a l’exili, Carles Puigdemont, ja va reclamar al president de la Generalitat, Salvador Illa, “saber d’on ve” el suposat “especial interès” del Govern amb la Xina i demanava que el cap de l’executiu català abandonés la seva postura i donés “menys victimisme i més explicacions”.
Menys victimisme i més explicacions. Que en calen moltes, especialment per saber d'on ve el vostre especial interès amb la Xina. https://t.co/TFEZVwpREP— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) May 26, 2026