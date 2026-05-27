La oleada judicial en la que está inmerso el PSOE tiene una réplica en el Parlamento de Cataluña y en el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. El grupo parlamentario de Junts en la cámara catalana ha pedido la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para que «dé todas las explicaciones y aclare» los vínculos que tiene el Gobierno con China y los contratos acordados entre el ejecutivo catalán y empresas chinas como Huawei.

Además, la formación juntaire también busca que Illa dé explicaciones sobre las «presuntas actuaciones» de Zapatero «con posibles afectaciones» al territorio catalán como es la presunta vinculación de la actividad profesional del expresidente español con proyectos como el Hard Rock de Tarragona, donde se habrían pactado comisiones del 3% para la construcción de este complejo.

En un comunicado recogido por la ACN, Junts justifica la petición de comparecencia del presidente Illa para explicar las «presuntas transferencias» recibidas por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por parte del gigante tecnológico Huawei y la adjudicación del «despliegue y la gestión» de infraestructuras de fibra óptica a esta empresa china. La formación del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, asegura que quieren que haya la «máxima transparencia al presidente Illa y considera imprescindible que comparezca en el Parlamento con la máxima celeridad».

Desde la formación juntaire han criticado que el Gobierno mantiene una relación comercial y económica con el gigante tecnológico chino «en un contexto en el que la Unión Europea ha desaconsejado a todos los estados miembros» mantener este tipo de relaciones con la empresa china.

Puigdemont ya reclamó a Illa explicaciones sobre los vínculos con China

El pasado martes 26 de mayo el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, ya reclamó al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, «saber de dónde viene» el supuesto «especial interés» del Gobierno con China y pedía que el jefe del ejecutivo catalán abandonara su postura y diera «menos victimismo y más explicaciones».