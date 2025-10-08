El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, ha estat l’encarregat de fer la rèplica al discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb què ahir va obrir el debat de política general a la cambra catalana. Pellicer ha pronunciat una intervenció amb un alt contingut ideològic. De fet, ha iniciat el seu discurs amb una lloança a la Flotilla, on va participar la diputada cupaire, Pilar Castillejo, i vantant-se de representar la Catalunya anticapitalista, independentista, socialista i feminista. En tot cas, Pellicer ha demanat al president si està disposat a tocar els privilegis dels “més poderosos” per fer avançar la societat.
Una posició que ha posat en contrast amb la política de “l’odi i de la mort” amb què amenaça l’extrema dreta. En aquesta línia, Pellicer li ha recordat que el creixement de la ultradreta “no fa és bo el Govern” del PSC. Pellicer ha alertat a l’extrema dreta que “hauran de passar per sobre dels seus cadàvers” si volen atacar la immigració que ve a fer vida a Catalunya. En aquest marc ha carregat contra Junts i la seva proposta de no permetre l’accés a habitatges de protecció oficials als que no portin més de deu anys empadronats. “És una proposta amb molt mala bava” els ha retret acusant-los de copiar el missatge de l’extrema dreta.
La primera resposta d’Illa ha estat, si bé allunyar-se de les tesis anticapitalistes- ha demanat que li donin qualsevol idea amb habitatge. Pel que fa a l’amnistia, Illa no ha tingut complexes en titllar “d’error garrafal no aplicar de manera diligent i ràpida de l’amnistia”. “Faig el que he de fer com a president, ho he dit, i més coses que faig”, ha deixat caure com qui no vol la cosa. En del debat ideològic, ha defensat la intervenció del mercat. “No tinc cap reserva dogmàtica per seure i parlar amb vostès”, ha reptat Illa buscant la complicitat amb els independentistes d’esquerres. “Estem lluny, però veig possibilitats en matèria d’habitatge”, ha conclòs.
Habitatge, català i amnistia
Pellicer ha posat en dubte el pla d’habitatges que va anunciar Illa en el seu discurs i ha deixat entreveure que tenia tots els números per fer “barranquisme vertical”. És a dir, construir pisos i habitatges on no hi ha serveis. A més, hi veu els riscos de bombolla immobiliària. Al capdavall, ha qualificat la proposta dels 214.000 pisos de “frívola”. Pellicer ha defensat la creació d’una banca pública i d’una constructora pública. Per altra banda, també ha culpat al PSC de no fer prou per a la llengua catalana, com per exemple, liha demanat “no arronsar-se” davant els “fatxes amb toga” i li ha reclamat el compromís amb l’amnistia. També ha retret els “gripaus” que s’hauran d’empassar els socis parlamentaris si al final es porta a terme l’ampliació de l’aeroport del Prat anunciada.