El diputado de la CUP, Xavier Pellicer, ha sido el encargado de replicar al discurso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el que ayer abrió el debate de política general en la cámara catalana. Pellicer ha pronunciado una intervención con un alto contenido ideológico. De hecho, ha iniciado su discurso con un elogio a la Flotilla, donde participó la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, y jactándose de representar a la Cataluña anticapitalista, independentista, socialista y feminista. En cualquier caso, Pellicer ha preguntado al presidente si está dispuesto a tocar los privilegios de los «más poderosos» para hacer avanzar a la sociedad.

Una posición que ha contrastado con la política de «el odio y la muerte» con la que amenaza la extrema derecha. En esta línea, Pellicer le ha recordado que el crecimiento de la ultraderecha «no hace bueno el Gobierno» del PSC. Pellicer ha advertido a la extrema derecha que «tendrán que pasar por encima de sus cadáveres» si quieren atacar a la inmigración que viene a hacer vida en Cataluña. En este marco ha cargado contra Junts y su propuesta de no permitir el acceso a viviendas de protección oficial a quienes no lleven más de diez años empadronados. «Es una propuesta con muy mala idea» les ha reprochado acusándolos de copiar el mensaje de la extrema derecha.

La primera respuesta de Illa ha sido, aunque alejarse de las tesis anticapitalistas, pedir que le den cualquier idea sobre vivienda. En cuanto a la amnistía, Illa no ha tenido complejos en calificar de «error garrafal no aplicar de manera diligente y rápida la amnistía». «Hago lo que tengo que hacer como presidente, lo he dicho, y más cosas que hago», ha dejado caer como quien no quiere la cosa. En el debate ideológico, ha defendido la intervención del mercado. «No tengo ninguna reserva dogmática para sentarme y hablar con ustedes», ha retado Illa buscando la complicidad con los independentistas de izquierdas. «Estamos lejos, pero veo posibilidades en materia de vivienda», ha concluido.

Salvador Illa en el debate de política general en el Parlament de Catalunya 08.10.2025 | Mireia Comas

Vivienda, catalán y amnistía

Pellicer ha puesto en duda el plan de viviendas que anunció Illa en su discurso y ha dejado entrever que tenía todos los números para hacer «barranquismo vertical». Es decir, construir pisos y viviendas donde no hay servicios. Además, ve los riesgos de una burbuja inmobiliaria. Al fin y al cabo, ha calificado la propuesta de los 214.000 pisos de «frívola». Pellicer ha defendido la creación de un banco público y de una constructora pública. Por otro lado, también ha culpado al PSC de no hacer lo suficiente por la lengua catalana, por ejemplo, le ha pedido «no achantarse» ante los «fachas con toga» y le ha reclamado el compromiso con la amnistía. También ha reprochado los «sapos» que tendrán que tragarse los socios parlamentarios si al final se lleva a cabo la ampliación del aeropuerto del Prat anunciada.