El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat aquest dimarts la “categoria humana” i l’honorabilitat del seu ex-cap de gabinet, Eduard Rivas, després de la seva dimissió anunciada aquest dilluns. Ho ha fet durant la sessió de control al Parlament de Catalunya després que Vox i Aliança Catalana hagin interpel·lat el president per la dimissió de Rivas perquè el cas judicial en el qual està involucrat no deixés “cap ombra de dubte” sobre el Govern i sobre el seu càrrec al costat del president.
“El senyor Eduard Rivas és una persona d’una gran categoria humana. Li estic agraït per tota la feina que ha fet i ha presentat la seva renúncia pels motius que ell ha explicat”, ha contestat Illa al president del grup parlamentari de Vox, Ignacio Garriga, que ha retret al president de la Generalitat que no va fer plegar el seu excap de gabinet quan “la decència ho exigia”. “Mai no ha presentat factures de l’AMPA dels seus fills com vostè ha fet”, ha etzibat Illa al líder de Vox.
D’altra banda, l’alcaldessa de Ripoll i líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols ha retret a Salvador Illa que el seu excap de gabinet “sembla que desviava fons destinats a persones amb discapacitat cap al seu corrent personal”. “També ho desconeixíeu? O teniu un alt grau de tolerància envers el lladrocini o sou un titella que no s’assabenta de res”, ha afegit. Illa ha defensat que Rivas és “una persona honorable”, i ha afegit que “no ha col·locat a la seva filla enlloc, com ha fet vostè”.
Rivas continuarà vinculat al PSC
Les paraules d’Illa sobre Rivas es produeixen l’endemà que la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, expliqués en roda de premsa posterior al Consell Executiu que el cap de l’executiu va traslladar als consellers el seu agraïment a Rivas per la feina feta i va valorar una trajectòria marcada per “l’honestedat i l’honorabilitat”. Paneque va evitar ahir pronunciar-se sobre si el Govern manté la confiança en la innocència de Rivas i es va remetre al comunicat emès pel mateix ex-alt càrrec. D’altra banda, Paneque va confirmar que Rivas continuarà vinculat al PSC, col·laborant des del projecte socialista tot i que sense concretar en quin àmbit o càrrec específic.
Rivas va presentar la seva renúncia el passat dilluns amb l’objectiu de no deixar “cap ombra de dubte” sobre el Govern ni sobre el seu càrrec al costat del president. La decisió va arribar just després que dijous passat, 29 d’octubre, se li comuniqués l’aixecament del secret de sumari d’una investigació judicial relacionada amb la Fundació per a la Inclusió Laboral (FIL) d’Esparreguera, de la qual havia estat patró quan era alcalde del municipi.