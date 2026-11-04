El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, alabó este martes la «categoría humana» y la honorabilidad de su exjefe de gabinete, Eduard Rivas, tras su dimisión anunciada este lunes. Lo hizo durante la sesión de control en el Parlamento de Cataluña después de que Vox y Aliança Catalana interpelaran al presidente por la dimisión de Rivas para que el caso judicial en el que está involucrado no dejara “ninguna sombra de duda” sobre el Gobierno y sobre su cargo junto al presidente.

«El señor Eduard Rivas es una persona de una gran categoría humana. Le estoy agradecido por todo el trabajo que ha hecho y ha presentado su renuncia por los motivos que él ha explicado», respondió Illa al presidente del grupo parlamentario de Vox, Ignacio Garriga, quien reprochó al presidente de la Generalitat que no hizo dimitir a su exjefe de gabinete cuando «la decencia lo exigía». «Nunca ha presentado facturas del AMPA de sus hijos como usted ha hecho», replicó Illa al líder de Vox.

Por otro lado, la alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, reprochó a Salvador Illa que su exjefe de gabinete «parece que desviaba fondos destinados a personas con discapacidad hacia su cuenta personal». «¿También lo desconocía? O tiene un alto grado de tolerancia hacia el robo o es un títere que no se entera de nada», añadió. Illa defendió que Rivas es «una persona honorable», y añadió que «no ha colocado a su hija en ningún lado, como ha hecho usted».

La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa en el Palau de la Generalitat | Sara Soteras (ACN)

Rivas continuará vinculado al PSC

Las palabras de Illa sobre Rivas se producen al día siguiente de que la portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, explicara en rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo que el jefe del ejecutivo trasladó a los consejeros su agradecimiento a Rivas por el trabajo realizado y valoró una trayectoria marcada por «la honestidad y la honorabilidad». Paneque evitó ayer pronunciarse sobre si el Gobierno mantiene la confianza en la inocencia de Rivas y se remitió al comunicado emitido por el mismo exalto cargo. Por otro lado, Paneque confirmó que Rivas continuará vinculado al PSC, colaborando desde el proyecto socialista aunque sin concretar en qué ámbito o cargo específico.

Rivas presentó su renuncia el pasado lunes con el objetivo de no dejar «ninguna sombra de duda» sobre el Gobierno ni sobre su cargo junto al presidente. La decisión llegó justo después de que el pasado jueves, 29 de octubre, se le comunicara el levantamiento del secreto de sumario de una investigación judicial relacionada con la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL) de Esparreguera, de la cual había sido patrón cuando era alcalde del municipio.