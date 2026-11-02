Salvador Illa ha cesado a su jefe de gabinete, Eduard Rivas, quien será sustituido por Xavier Amor, hasta ahora secretario de Gobiernos Locales y Relaciones con el Arán. El nombramiento se oficializará este martes en el Consejo Ejecutivo, según ha informado el Departamento de la Presidencia. Rivas deja el cargo, oficialmente, por «decisión propia», y el presidente le ha agradecido el «compromiso» y los «servicios prestados».

El relevo llega medio año después de que trascendiera que Rivas estaba siendo investigado judicialmente por unos presuntos contratos irregulares durante su etapa como alcalde de Esparreguera. En abril pasado, cuando se conoció que figuraba como investigado en la causa por malversación, Illa le ratificó la confianza y lo mantuvo al frente de su gabinete.

El nuevo jefe de gabinete, Xavier Amor / ACN

Investigación por contratos municipales

La causa judicial investiga posibles irregularidades en contratos de los servicios de limpieza viaria y mantenimiento del espacio público de Esparreguera correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, cuando Rivas era alcalde. En enero de este año, los Mossos d’Esquadra registraron varias dependencias municipales para requerir documentación por orden judicial, e intervinieron el teléfono móvil del exalcalde, quien posteriormente solicitó comparecer en la causa. La investigación se enmarca en un caso más amplio sobre un presunto desvío de dinero público de la Fundación de Inserción Laboral (FIL) de Esparreguera. En febrero de 2025, los Mossos ya detuvieron a tres personas por el presunto desvío de fondos de la entidad, que habrían servido para pagar gastos de carácter privado. De hecho, ninguna de ellas ocupaba cargos públicos.

Un caso que no generaba «preocupación» al Gobierno

Cuando se hizo pública la investigación sobre Rivas, el Gobierno defendió su presunción de inocencia y garantizó la colaboración con la justicia. La portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, negó que el caso generara «preocupación» al Gobierno y reivindicó la actitud de «colaboración y acompañamiento» del exalcalde. También evitó dar detalles sobre las conversaciones entre Illa y su jefe de gabinete e insistió en que el presidente le había ratificado la confianza.

El nuevo jefe de gabinete, Xavier Amor, nació en Pineda de Mar en 1975. Fue alcalde del municipio durante diecisiete años, entre 2007 y 2024, y antes había sido concejal durante ocho años. También presidió la Federación de Municipios de Cataluña entre 2013 y 2019. Graduado en Administración y Dirección de Empresas, Amor ha cursado también estudios de Comercio y Gobernanza del Sector Público.