Salvador Illa ha cessat el seu cap de gabinet, Eduard Rivas, que serà substituït per Xavier Amor, fins ara secretari de Governs Locals i Relacions amb l’Aran. El nomenament s’oficialitzarà aquest dimarts al Consell Executiu, segons ha informat el Departament de la Presidència. Rivas plega, oficialment, per “decisió pròpia”, i el president li ha agraït el “compromís” i els “serveis prestats”.
El relleu arriba mig any després que transcendís que Rivas era investigat judicialment per uns presumptes contractes irregulars durant la seva etapa com a alcalde d’Esparreguera. L’abril passat, quan es va conèixer que figurava com a investigat en la causa per malversació, Illa li va ratificar la confiança i va mantenir-lo al capdavant del seu gabinet.
Investigació per contractes municipals
La causa judicial investiga possibles irregularitats en contractes dels serveis de neteja viària i manteniment de l’espai públic d’Esparreguera corresponents als anys 2022, 2023 i 2024, quan Rivas era alcalde. El gener d’aquest any, els Mossos d’Esquadra van escorcollar diverses dependències municipals per requerir documentació per ordre judicial, i van intervenir el telèfon mòbil de l’exalcalde, que posteriorment va demanar comparèixer en la causa. La investigació s’emmarca en un cas més ampli sobre un presumpte desviament de diners públics de la Fundació d’Inserció Laboral (FIL) d’Esparreguera. El febrer del 2025, els Mossos ja van detenir tres persones per la presumpta desviació de fons de l’entitat, que haurien servit per pagar despeses de caràcter privat. De fet, cap d’elles ocupava càrrecs públics.
Un cas que no generava “preocupació” al Govern
Quan es va fer pública la investigació sobre Rivas, el Govern va defensar la seva presumpció d’innocència i va garantir la col·laboració amb la justícia. La portaveu de l’executiu, Sílvia Paneque, va negar que el cas generés “preocupació” al Govern i va reivindicar l’actitud de “col·laboració i acompanyament” de l’exalcalde. També va evitar donar detalls sobre les converses entre Illa i el seu cap de gabinet i va insistir que el president li havia ratificat la confiança.
El nou cap de gabinet, Xavier Amor, és nascut a Pineda de Mar el 1975. Va ser alcalde del municipi durant disset anys, entre el 2007 i el 2024, i abans havia estat regidor durant vuit anys. També va presidir la Federació de Municipis de Catalunya entre el 2013 i el 2019. Graduat en Administració i Direcció d’Empreses, Amor ha cursat també estudis de Comerç i Governança del Sector Públic.