El president de la Generalitat, Salvador Illa, manté la confiança en el seu cap de gabinet, Eduard Rivas, malgrat que l’exalcalde d’Esparreguera és investigat per un jutge de Martorell per presumptes irregularitats en contractes de l’ajuntament del municipi del Baix Llobregat amb la Fundació per a la Inclusió Social (FIL), una entitat local que treballa amb discapacitats. Fonts de la Presidència han assenyalat a El Món que el cap de l’executiu manté la “plena confiança” en Rivas davant les informacions aparegudes aquest matí.
Les mateixes fonts deixen clar que Rivas és el primer interessat en el fet que s’aclareixi la investigació com més aviat millor i, davant la informació que ha avançat aquest dimarts El Periódico, remarquen que té plena disposició en col·laborar amb la justícia en tot allò que sigui necessari. De fet, Eduard Rivas es va presentar amb un advocat davant el jutge que instrueix el cas per conèixer la seva situació processal després que els Mossos d’Esquadra li van incautar el telèfon el passat 15 de gener en compliment de l’ordre judicial dictada pel magistrat, que també va requerur informació al consistori dels anys 2022, 2023 i 2024.
En aquell moment, l’Ajuntament d’Esparreguera va manifestar que els serveis municipals i el personal funcionari estaven “cooperant amb les autoritats judicials i policials, facilitant tota la documentació sol·licitada i garantint el correcte desenvolupament de les diligències”. El jutge de Martorell investiga els contractes del consistori d’Esparreguera amb l’entitat local que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual, risc d’exclusió i vulnerabilitat. Segons la informació avançada aquest dimarts, part dels diners procedents de contractes públics va acabar suposadament costejant despeses privades de particulars vinculats a aquesta entitat local. El consistori ha mostrat aquest dimarts respecte i co·laboració amb la investigació, però ha reivindicat la presumpció d’innocència.
Tres detinguts l’any 2025
Els Mossos d’Esquadra van detenir el febrer de 2025 tres persones, que no ostentaven cap càrrec públic, per presumpte desviament de fons públics de la fundació local del municipi del Baix Llobregat, ja que part dels dinars que rebia la Fundació d’Inserció Laboral haurien costejat despeses de caràcter privat.
