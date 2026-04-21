Pressió a Illa per la investigació al seu cap de gabinet

El Govern tanca files amb Eduard Rivas, cap de gabinet del president de la Generalitat, davant la pressió d’alguns grups parlamentaris, que reclamen a Salvador Illa que doni més explicacions i que prengui “les mesures pertinents”. Fins i tot, socis prioritaris com els Comuns han deixat clar que demanarà la dimissió de Rivas si hi ha una “implicació directa” en la investigació que està duent a terme el Tribunal d’Instància de Martorell per un delicte de malversació de cabals públics a l’Ajuntament d’Esparreguera. Davant la postura dels partits, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha demanat als grups parlamentaris que respectin la presumpció d’innocència de l’exalcalde del municipi del Baix Llobregat.
Paneque, que no ha pogut concretar quant de temps fa que l’executiu va conèixer la investigació, ha manifestat que “no estem preocupats”, i ha recordat que el president Salvador Illa ha ratificat la seva confiança respecte a Rivas: “Estem convençuts que desenvoluparà la seva feina amb tota discreció, seguretat i granties, com ha fet fins ara”. “Esperem que els grups parlamentaris atenguin la presumpció d’innocència i valorin aquest ànim de màxima col·laboració per esclarir aquests fets que corresponen a una etapa anterior al càrrec que ostenta en l’actualitat”, ha exposat.
El portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha qualificat les informacions referents a Rivas de “molt greus” i ha instat el president de la Generalitat a donar explicacions en les pròximes hores, i no pas les que s’han donat fins ara. Vergés vol que Illa expliqui què implica aquest cas i que se’n pot derivar”. En canvi, la portaveu d’ERC, Ester Capella, ha deixat clar que la seva formació no demanarà a l’executiu que prengui mesures en relació amb el senyor Rivas perquè “respecta” la presumpció d’innocència. En el moment que hi hagi una resolució judicial ja ens pronunciarem pel que fa al cas”, ha afegit la número dos del partit d’Oriol Junqueras al Parlament.
Els Comuns adverteixen Illa i la CUP constata que l’executiu és “un desastre”
El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha reclamat “màxima transparència i col·laboració amb la justícia” a la causa judicial que afecta Rivas. “Hi ha d’haver tota la informació. Si, hipotèticament, es confirmés que hi ha una implicació directa d’aquesta persona, hauria de dimitir. Desconeixem si això és així o no, el cas està sota secret de sumari”, ha subratllat. El diputat de la CUP Xavier Pellicer, ha apuntat que aquesta qüestió és el darrer exemple “d’un Govern que és un desastre”. Així, ha demanat que “d’una vegada per totes facin autocrítica, que posin ordre i que en tot cas prenguin les mesures pertinents”, i ha subratllat que no només cal ser honrat, sinó també semblar-ho, sobretot en un moment en què, segons ha remarcat, hi ha una desafecció amb la política que l’executiu d’Illa està alimentant.
El PP també reclama explicacions a Illa
El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, ha assegurat que “la primera cosa que hauria de fer” Illa després de conèixer-se la investigació judicial al seu cap de gabinet és donar explicacions sobre la situació i dir si el mantindrà al seu càrrec. El dirigent popular ha qualificat la situació d'”inaudita” i ha sostingut que mereix alguna contestació per part del Govern. “Cada vegada que es descobreix una situació tèrbola, el president de la Generalitat s’escapa”, ha criticat Fernández. Finalment, Vox ha afirmat que “tot allò que s’acosta a Illa i al PSC acaba tenint sospites de corrupció”, i ha deixat clar que seguirà “atentament el cas”.