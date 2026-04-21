Presión sobre Illa por la investigación a su jefe de gabinete

El Gobierno cierra filas con Eduard Rivas, jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, ante la presión de algunos grupos parlamentarios, que reclaman a Salvador Illa que dé más explicaciones y que tome «las medidas pertinentes». Incluso, socios prioritarios como los Comuns han dejado claro que pedirán la dimisión de Rivas si hay una «implicación directa» en la investigación que está llevando a cabo el Tribunal de Instancia de Martorell por un delito de malversación de fondos públicos en el Ayuntamiento de Esparreguera. Ante la postura de los partidos, la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha pedido a los grupos parlamentarios que respeten la presunción de inocencia del exalcalde del municipio del Baix Llobregat.

Paneque, que no ha podido concretar cuánto tiempo hace que el ejecutivo conoció la investigación, ha manifestado que «no estamos preocupados», y ha recordado que el presidente Salvador Illa ha ratificado su confianza respecto a Rivas: «Estamos convencidos de que desarrollará su trabajo con toda discreción, seguridad y garantías, como ha hecho hasta ahora». «Esperamos que los grupos parlamentarios atiendan la presunción de inocencia y valoren este ánimo de máxima colaboración para esclarecer estos hechos que corresponden a una etapa anterior al cargo que ostenta en la actualidad», ha expuesto.

El portavoz de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha calificado las informaciones referentes a Rivas de «muy graves» y ha instado al presidente de la Generalitat a dar explicaciones en las próximas horas, y no solo las que se han dado hasta ahora. Vergés quiere que Illa explique qué implica este caso y qué se puede derivar». En cambio, la portavoz de ERC, Ester Capella, ha dejado claro que su formación no pedirá al ejecutivo que tome medidas en relación con el señor Rivas porque «respeta» la presunción de inocencia. En el momento que haya una resolución judicial ya nos pronunciaremos respecto al caso», ha añadido la número dos del partido de Oriol Junqueras en el Parlamento.

Los Comuns advierten a Illa y la CUP constata que el ejecutivo es «un desastre»

El portavoz de los Comuns en el Parlamento, David Cid, ha reclamado «máxima transparencia y colaboración con la justicia» en la causa judicial que afecta a Rivas. «Debe haber toda la información. Si, hipotéticamente, se confirmara que hay una implicación directa de esta persona, debería dimitir. Desconocemos si esto es así o no, el caso está bajo secreto de sumario», ha subrayado. El diputado de la CUP Xavier Pellicer, ha señalado que esta cuestión es el último ejemplo «de un Gobierno que es un desastre». Así, ha pedido que «de una vez por todas hagan autocrítica, que pongan orden y que en todo caso tomen las medidas pertinentes», y ha subrayado que no solo hay que ser honrado, sino también parecerlo, sobre todo en un momento en que, según ha remarcado, hay una desafección con la política que el ejecutivo de Illa está alimentando.

El PP también reclama explicaciones a Illa

El portavoz del PP en el Parlamento, Juan Fernández, ha asegurado que «lo primero que debería hacer» Illa tras conocerse la investigación judicial a su jefe de gabinete es dar explicaciones sobre la situación y decir si lo mantendrá en su cargo. El dirigente popular ha calificado la situación de «inaudita» y ha sostenido que merece alguna contestación por parte del Gobierno. «Cada vez que se descubre una situación turbia, el presidente de la Generalitat se escapa», ha criticado Fernández. Finalmente, Vox ha afirmado que «todo lo que se acerca a Illa y al PSC acaba teniendo sospechas de corrupción», y ha dejado claro que seguirá «atentamente el caso».