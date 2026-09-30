Distanciament i advertiments directes des de la majoria de la investidura. Esquerra Republicana i els Comuns han aprofitat la segona jornada del debat de política general al Parlament de Catalunya per marcar distàncies amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Amb l’ombra d’un nou cicle electoral de fons i el desgast dels acords d’investidura pendents, les dues formacions d’esquerres han llançat tocs d’atenció al cap de l’executiu, a qui exigeixen fets concrets i el compliment estricte dels pactes si vol mantenir l’estabilitat parlamentària, que a hores d’ara tampoc sembla perillar.
El portaveu d’ERC a la cambra, Josep Maria Jové, ha estat l’encarregat d’evidenciar les discrepàncies amb la gestió d’Illa en la carpeta nacional i política. Jové ha avisat Illa que l’aplicació de la llei d’amnistia “no resoldrà” per si sola el conflicte polític amb l’Estat ni la repressió, i l’ha instat a abordar la resolució del conflicte política entre Catalunya i l’Estat espanyol de manera “decidida” i “sense més demora”. Malgrat agrair que Illa hagi rectificat les seves paraules –sobre que l’amnistia és un “punt final”– i s’hagi referit a l’amnistia com un “punt de partida”, el dirigent republicà ha remarcat que la tasca del president no és només “treballar incansablement” per la seva aplicació, sinó arribar a un acord per resoldre el conflicte polític amb una solució que, posteriorment, els ciutadans haurien de validar a través de les urnes.
Així mateix, des de la cambra catalana —i sota la mirada del president del partit, Oriol Junqueras, present a la tribuna de convidats—, Jové ha ofert una “col·laboració responsable”, però condicionada a l’exigència: “Hi serem, si compleix”. En aquest sentit, ha recordat a Illa que “se li acaba el temps” davant d’una legislatura a Madrid “pràcticament esgotada” i li ha reclamat “plantar-se si cal” davant del PSOE. “Mai com ara el PSC havia tingut tanta capacitat d’influència sobre el PSOE, i ho ha de fer valer”, ha sentenciat. I davant aquest escenari l’ha convidat a no “arrossegar els peus” a l’hora de complir els acords signats amb la seva formació perquè, de no fer-ho, segons l’ha advertit, no hi haurà nous pactes i l’estabilitat que desitja trontollarà.
Albiach carrega contra la passivitat en habitatge
Per la seva banda, la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha centrat l’escomesa en la carpeta social i econòmica, acusant l’executiu d’Illa de “quedar-se sempre a mig camí” i de deixar la “feina a mitges“. Albiach ha exigit a Illa un govern “sòlid i valent” per combatre l’especulació immobiliària, advertint que “sense plantar cara als rendistes la taula cau” i alertant del risc d’una “acumulació de frustracions” en la ciutadania. Així mateix, ha constatat “incompliments dels acords d’investidura” en carpetes com la unitat antidesnonaments o el règim sancionador.
La dirigent dels Comuns ha criticat la manca de sancions “dissuasives” en els darrers dos anys i li ha retret que només s’hagin imposat “dotze sancions en dos anys” i, en canvi, s’hagi denunciat 338 activistes per manifestar-se “pacíficament” per aturar desnonaments. Sobre el retard en la posada en marxa de la unitat antidesnonaments pactada, Albiach li ha reclamat que es posi les piles perquè la manca de pressupostos ja no pot servir d'”excusa”. Tot i reconèixer que el discurs d’Illa “contra l’extrema dreta és necessari”, ha remarcat que és “insuficient” si no va acompanyat de transformacions reals. Amb vista posada en la votació de divendres al Congrés sobre els decrets d’habitatge, Albiach ha instat Junts a donar-hi suport.
Aliança d’iniciatives: de la taxa Zucman a la governança de Seat
La pressió que han escenificat Esquerra i Comuns durant la seva intervenció al ple de política general es traduirà en les propostes de resolució que es votaran al Parlament. Els Comuns han avançat que portaran a votació la implantació de la taxa Zucman per a grans fortunes per obligar els socialistes a posicionar-se, a més de proposar un augment d’impostos per als qui compren lots de pisos. Així mateix, tant republicans com Comuns coincideixen a exigir que la Generalitat entri en els òrgans de governança de Seat per protegir els llocs de treball i el futur de la companyia davant la possible desaparició de la marca. A més, ERC sumarà a les seves resolucions la reducció de l’impost de transmissions patrimonials (ITP) per a la compra del primer habitatge, un “contracte de país” en educació, el blindatge del 2% del pressupost per a cultura, el desplegament complet de l’Oficina dels Drets Lingüístics i la defensa del model d’escola catalana enfront de les ingerències del TSJC.
La CUP, per la seva banda, ha instat Illa a prohibir la compra especulativa d’habitatges i a fixar mecanismes per regular els preus perquè siguin assequibles per a la majoria de la població. A més, la diputada de la CUP Laure Vega ha constatat que els fons d’inversió són experts a driblar la regulació de l’habitatge amb lloguers per sobre la llei, pisos de temporada i lloguer d’habitacions de manera fraudulenta. Així, ha reclamat als socialistes, i també a Junts, a donar suport a una proposta de resolució que presentar per demanar les competències “plenes” en la matèria per a Catalunya. Amb tot, ha constatat que les mesures anunciades per Illa per oferir crèdits i ajuts per pagar pisos a “preus que fixen els que acaparen pisos” no és intervenir el mercat.
Votaran en contra de la reprovació d’Illa plantejada per Junts
Tot i les crítiques de les dues formacions un cop superat l’equador de la legislatura, ERC i Comuns no donaran suport a la proposta de resolució estrella de Junts, que reclama reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa. En un discurs molt dur contra el president de la Generalitat, la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha afirmat que Illa és el “pitjor” president que ha tingut la Catalunya moderna”. “Catalunya no havia tingut mai un president tan incapaç de governar-la i tan poc disposat a defensar-la. La història jutjarà molt durament la presidència”, ha sentenciat.
Sales ha demanat a les dues formacions que van donar suport a la investidura d’Illa que donin suport al seu text: “Ara ERC i els Comuns tenen una oportunitat per rectificar, i més ara que gesticulen contra vostè. Però quan els necessita sempre hi són. Amb aquesta resolució no valdran les excuses, només els vots. Sí a la reprovació o no”. Tot i això, les dues formacions no donaran suport a la mesura plantejada pels de Carles Puigdemont. Junqueras ha argumentat la posició del partit en declaracions a Catalunya Ràdio, on ha dit que no creu “que serveixi de res anar fent reprovacions amunt i avall pel món”.
Illa apuja el to amb PP, Vox i Aliança Catalana
D’altra banda, Salvador Illa ha apujat el to de manera notable contra el PP, Vox i Aliança Catalana durant la segona jornada del debat de política genera. El cap de l’executiu ha mantingut durs intercanvis de retrets amb els caps dels tres grups. En el cara a cara amb el líder del PPC, Alejandro Fernández, el president li ha reclamat “coratge” per defensar un millor finançament davant del president dels populars, Alberto Núñez Feijóo. Illa ha recordat a Fernández que en el passat va voler “defenestrar” Feijóo i l’ha instat a tenir la mateixa determinació en la carpeta financera, animant-lo a cercar aliances amb dirigents territorials del PP com els de València, Múrcia o Andalusia. Així mateix, el cap del Govern ha volgut condemnar obertament expressions com “puta Espanya, puta Catalunya i puta el que sigui”. Fernández ha afirmat que el nou model de finançament és un “nyap” que no gaudeix d’una “majoria superàmplia” a Catalunya i que rebutgen els mateixos companys de partit d’Illa a la resta de l’Estat.
Tot i la tensió, el líder del PP ha retret a Illa que l’ús social del català ha caigut durant aquesta legislatura i ha reptat el president de la Generalitat a un examen de català. “El repto públicament a fer un examen de llengua catalana vostè i jo, només li demano que Rufián no sigui l’examinador”, ha dit amb la seva ironia habitual després de constatar que el líder d’ERC a Madrid no fa servir la llengua a la cambra baixa tot i que el reglament ho permet. L’enfrontament més agre de la jornada, però, s’ha viscut amb el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga. L’intercanvi de retrets ha pres volada quan el de Vox ha titllat Illa de “corrupte i mentider” i ha definit el PSOE com una “organització criminal”. Davant aquestes acusacions, la rèplica del president de la Generalitat ha estat contundent i ha definit Garriga d'”indocumentat, maleducat, provocador, extremista i demagog”. Finalment, el darrer xoc parlamentari ha estat protagonitzat per Illa i la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que ha acusat els diputats de ser “corresponsables” de l’assassinat de Carles Vilajosana, l’home de 45 anys apunyalat duran la Festa Major de Manresa. Illa l’ha acusat de ser “una demagoga, una extremista i una autoritària” i de tenir referents com ara Benjamin Netanyahu o Donald Trump, i ha argumentat que els únics responsables del cas són “els que han comès el crim” i que “corresponsabilitzar és demagògia de la més barata”.