Les investigacions judicials que afecten el PSOE i que esquitxen el PSC perquè el jutge del Tribunal Central d’Instància número 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va requerir documentació relativa a la campanya electoral dels socialistes catalans a les eleccions del Parlament del maig del 2024 han marcat la sessió de control al president de la Generalitat, Salvador Illa, que s’ha celebrat aquest matí al Parlament de Catalunya. Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, PP, Vox han centrat les seves preguntes en aquesta qüestió, els Comuns han centrat la seva pregunta en l’habitatge, però han reclamat a Illa que insti Pedro Sánchez i Zapatero a donar explicacions. Només la CUP i Aliança Catalana han preferit fer altres preguntes allunyades d’aquesta qüestió. Illa s’ha defensat dels atacs que li han arribat des dels diferents grups de l’oposició, però no ha evitat que el fang del PSOE l’esquitxi durant aquesta jornada parlamentària. “Quines explicacions més volen?”, els ha demanat Illa.
Junts per Catalunya, principal partit de l’oposició a la cambra, ha exigit a Illa que comparegui urgentment al Parlament per donar explicacions sobre la presumpta corrupció dels socialistes, “des de Zapatero, amb Huawei i el Hard Rock; fins a la seva pròpia campanya electoral”, i ha lamentat que ERC i Comuns impedeixin la seva compareixença a la cambra. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha advertit que “qui no dona explicacions encara fa més grans les sospites”, ha reblat. La líder de la formació de Carles Puigdemont ha constatat que hi ha “silencis” i “moltes preguntes sense resposta”, i ha reclamat “transparència” sobre la relació del Govern amb la Xina i el contracte amb Huawei, desaconsellat per la Unió Europea; les presumptes comissions que Zapatero hauria volgut cobrar per la construcció del Hard Rock i que es pronunciï sobre si el PSC pot garantir que no va cometre cap irregularitat durant la campanya del 2024.
Esquerra Republicana, que ahir, juntament amb els Comuns, es va posicionar en contra que Illa comparegui a la cambra per donar explicacions, ha advertit el president que la corrupció és per a ells una “línia vermella”. “Els exigim que apartin les pomes podrides i, si realment creuen que pateixen lawfare, siguin valents i actuïn”, ha demanat el president del grup republicà, Josep Maria Jové. El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, l’ha responsabilitzat d’haver-se “barrejat” amb Zapatero, però també amb José Luis Ábalos i Santos Cerdán, entre d’altres. També Vox li ha preguntat per si està implicat en el cas Koldo i ha anunciat que registraran la sol·licitud perquè Illa declari en el cas de corrupció i de presumpte finançament il·legal que afecta el PSOE. Els Comuns, per la seva banda, han qüestionat que totes les acusacions sobre els socialistes es puguin atribuir al lawfare. “Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions, i això és un problema per Espanya, però també per a Catalunya”, ha dit Jèssica Albiach, que s’ha limitat a demanar a Illa que pressioni perquè els dos dirigents donin explicacions.
Illa defensa la seva honorabilitat
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha defensat davant les preguntes de l’oposició i ha assegurat que ell actua amb transparència i dona “totes les explicacions” que calguin. “Actuo amb la tranquil·litat de qui s’ha comportat correctament en tot moment i circumstància. Actuo amb tota transparència, dono totes les explicacions. Si algú no vol escoltar-les, tenim un problema, però sobretot el que no vol escoltar, no jo, que dono totes les explicacions en seu parlamentària”. Illa ha recordat que tota la informació de la campanya dels socialistes catalans està auditada a la Sindicatura de Comptes. “La comparació respecte a altres campanyes és favorable al meu partit”, ha dit, i també ha recordat que ell ja ha donat explicacions sobre el contracte de fibra òptica als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei.
Més informació ben aviat