Las investigaciones judiciales que afectan al PSOE y que salpican al PSC porque el juez del Tribunal Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, requirió documentación relativa a la campaña electoral del PSC en las elecciones del Parlament de mayo de 2024 han marcado la sesión de control al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se ha celebrado esta mañana en el Parlament de Catalunya. Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, PP, Vox han centrado sus preguntas en esta cuestión, los Comuns han centrado su pregunta en la vivienda, pero han reclamado a Illa que inste a Pedro Sánchez y Zapatero a dar explicaciones. Solo la CUP y Aliança Catalana han preferido hacer otras preguntas alejadas de esta cuestión. Illa se ha defendido de los ataques que le han llegado desde los diferentes grupos de la oposición, pero no ha evitado que el barro del PSOE lo salpique durante esta jornada parlamentaria. «¿Qué explicaciones más quieren?», les ha preguntado Illa.

Junts per Catalunya, principal partido de la oposición en la cámara, ha exigido a Illa que comparezca urgentemente en el Parlament para dar explicaciones sobre la presunta corrupción de los socialistas, «desde Zapatero, con Huawei y el Hard Rock; hasta su propia campaña electoral», y ha lamentado que ERC y Comuns impidan su comparecencia en la cámara. La presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, ha advertido que «quien no da explicaciones todavía hace más grandes las sospechas», ha remachado. La líder de la formación de Carles Puigdemont ha constatado que hay «silencios» y «muchas preguntas sin respuesta», y ha reclamado «transparencia» sobre la relación del Gobierno con China y el contrato con Huawei, desaconsejado por la Unión Europea; las presuntas comisiones que Zapatero habría querido cobrar por la construcción del Hard Rock y que se pronuncie sobre si el PSC puede garantizar que no cometió ninguna irregularidad durante la campaña de 2024.

Esquerra Republicana, que ayer, junto con los Comuns, se posicionó en contra de que Illa comparezca en la cámara para dar explicaciones, ha advertido al presidente que la corrupción es para ellos una «línea roja». «Les exigimos que aparten las manzanas podridas y, si realmente creen que sufren lawfare, sean valientes y actúen», ha pedido el presidente del grupo republicano, Josep Maria Jové. El líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, lo ha responsabilizado de haberse «mezclado» con Zapatero, pero también con José Luis Ábalos y Santos Cerdán, entre otros. También Vox le ha preguntado si está implicado en el caso Koldo, y los Comuns han cuestionado que todas las acusaciones sobre los socialistas se puedan atribuir al lawfare. «Zapatero y Sánchez van demasiado tarde en dar explicaciones, y eso es un problema para España, pero también para Catalunya», ha dicho Jèssica Albiach, que se ha limitado a pedir a Illa que presione para que los dos dirigentes den explicaciones.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente español, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo | David Oller / Europa Press

Illa defiende su honorabilidad

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha defendido ante las preguntas de la oposición y ha asegurado que él actúa con transparencia y da «todas las explicaciones» que sean necesarias. «Actúo con la tranquilidad de quien se ha comportado correctamente en todo momento y circunstancia. Actúo con toda transparencia, doy todas las explicaciones. Si alguien no quiere escucharlas, tenemos un problema, pero sobre todo el que no quiere escuchar, no yo, que doy todas las explicaciones en sede parlamentaria». Illa ha recordado que toda la información de la campaña de los socialistas catalanes está auditada en la Sindicatura de Cuentas. «La comparación respecto a otras campañas es favorable a mi partido», ha dicho, y también ha recordado que él ya ha dado explicaciones sobre el contrato de fibra óptica en los centros de la Generalitat con tecnología de Huawei.

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