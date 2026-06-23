María Casas, dietista y farmacéutica: «No todos los carbohidratos son iguales, unos destruyen la salud y otros la protegen»

Llevas años huyendo del pan, mirando con miedo la pasta y pensando que cualquier carbohidrato es, automáticamente, el enemigo número uno de tu báscula. Es el mantra que todos hemos escuchado, pero la realidad nutricional es mucho más fascinante.

María Casas, reconocida nutricionista, ha decidido poner orden en este caos. No todos los hidratos se comportan igual en nuestro organismo y eliminarlos por completo no solo es un error, sino una negligencia metabólica. Tu cuerpo necesita energía de calidad para funcionar, y el truco está en saber elegir.

La verdad oculta sobre la energía

Olvida las etiquetas que demonizan grupos alimentarios enteros. La clave no es la cantidad, sino la respuesta glucémica que genera cada alimento en tu sangre. Cuando eliges mal, tu páncreas trabaja horas extra y tu cuerpo almacena grasa. Cuando eliges bien, activas un motor de combustión limpia.

María Casas ha diseñado un ranking con los 6 carbohidratos que deberías tener en tu despensa ahora mismo. No son superalimentos exóticos ni carísimos; son opciones inteligentes que estabilizan tu energía y mantienen tu mente enfocada durante toda la jornada.

El ranking de los imprescindibles

En el primer lugar, la avena. No es solo el desayuno de los campeones, es la reina de la fibra soluble. Su capacidad para regular el colesterol y mantener los niveles de glucosa estables la convierten en la opción más segura para quienes buscan rendimiento sin sobresaltos.

Le sigue el boniato. A diferencia de la patata común, su índice glucémico es menor y su aporte de vitamina A es masivo. Es la forma más deliciosa de obtener energía prolongada sin la famosa «bajada» posterior.

No podemos olvidar la quinoa. Técnicamente es una semilla, pero actúa como el mejor carbohidrato posible. Su perfil de aminoácidos es tan completo que, si fuese un alimento único, podrías sobrevivir perfectamente con ella. Es la proteína vegetal disfrazada de carbohidrato.

La técnica de la preparación es la clave

El secreto de la nutricionista es el almidón resistente. Si cocinas el arroz o la patata, los dejas enfriar en la nevera 24 horas y los recalientas, cambias su estructura molecular. Este pequeño gesto reduce drásticamente las calorías que absorbes.

Continuando con la lista, el arroz integral se cuela por méritos propios. Aporta esa textura crujiente que tanto gusta y, sobre todo, una cantidad de fibra que el arroz blanco simplemente no puede igualar. Es el estándar de oro de los granos para la salud intestinal.

Las legumbres, como los garbanzos, merecen una mención especial. Son los coches híbridos de la nutrición: combinan carbohidratos complejos con una dosis de proteína vegetal potente. Son el alimento más saciante que existe en el supermercado.

Finalmente, el trigo sarraceno. A pesar de su nombre, no contiene gluten. Es un aliado perfecto para evitar la inflamación abdominal y proporcionar una energía constante a tus músculos, algo vital si entrenas con intensidad.

¿Por qué esto cambiará tu físico?

Cuando cambias el «hidrato rápido» por estas fuentes de calidad, tu cuerpo deja de pedirte azúcar a media tarde. Es una reacción en cadena: menos picos de insulina significan menos acumulación de grasa y mucha más claridad mental.

María Casas insiste en que la variedad es la clave del éxito. No te cases con uno solo; alterna entre ellos para obtener un espectro completo de micronutrientes. Al final, la nutrición es una cuestión de estrategia, no de prohibiciones.

¿Estás listo para dejar de tener miedo a los carbohidratos y empezar a utilizarlos como el combustible premium que son? Tu metabolismo te agradecerá el cambio desde la primera semana. ¿Cuál de estos 6 incluirás en tu próxima cena?