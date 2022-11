El director de TV3 anuncia un conveni amb ‘Crims’ per garantir-ne la continuïtat

El director de TV3, Sigfrid Gras, ha anunciat quest divendres un conveni amb ‘Crims’ per garantir la seva continuïtat per als propers anys a la sessió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). El director de TV3 ha assegurat que el programa d’èxit televisiu dirigit pel periodista Carles Porta se supera cada setmana amb audiències d’un 30% i ha anunciat que aquest pacte amb les productores de ‘Crims’, True Cime i Goroka. “És una bona notícia”, ha remarcat.

La comissió de control de la CCMA al Parlament, durant la compareixença de Francesc de Dalmases per la discussió del ‘FAQS’ / Parlament de Catalunya

Comissió sobre el llibre d’estil

D’altra banda, Gras també ha anunciat una comissió per examinar i sancionar, si és necessari, els treballadors que incompleixin el llibre d’estil. Tanmateix, ha explicat, que s’ha de diferenciar entre els treballadors dels mitjans públics i els seus col·laboradors, que no es veurien afectats per la comissió.

El punt del llibre d’estil al qual es refereix el director de TV3 és el que fa referència a les expressions públiques dels professionals de la CCMA. En concret, els professionals de la CCMA no poden fer manifestacions públiques que comprometin la imparcialitat dels seus mitjans. En l’àmbit públic, no poden “adoptar posicions en relació amb debats polítics i socials quan, per la feina que desenvolupen, pugui quedar compromesa la nostra imparcialitat; emetre missatges o comentaris ofensius o despectius; desacreditar la CCMA o les seves empreses o revelar informació confidencial de l’empresa”.

Programa d’agroalimentació

D’altra banda, el Parlament també ha instat al Govern a crear un programa de televisió pels espais ja existents sobre temes socio-econòmics, de forma pedagògica i divulgatiu per al sector agrari, forestal i pesquer a Catalunya, incorporant els reptes actuals i també els de futur. Demanen que “reflecteixi el seu paper en el subministrament d’aliments a la població, en la gestió del medi, la innovació tecnològica, les pràctiques ambientals, i en garantir la sobirania alimentaria, la sostenibilitat ambiental i socioeconòmica, i l’equilibri territorial del país”.