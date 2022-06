El Parlament tomba una proposta de Cs per tancar l’aixeta a Puigdemont

El Parlament de Catalunya ha tombat aquest dijous una proposta de resolució de Cs que pretenia tancar l’aixeta a l’Oficina de l’Expresident de la Generalitat Carles Puigdemont fins que no presenti un informe on s’aclareixin els contactes que va tenir amb el govern de Vladímir Putin el 2017. La proposta, que s’ha sotmès a votació a la Comissió d’Afers Institucionals, no ha aconseguit els suports suficients per tirar endavant. Un primer punt reclamava l’informe sobre els contactes amb Rússia i un segon punt establia que, fins que aquest informe no es lliuri, el finançament de l’Oficina d’Expresident quedi suspès.

Nacho Martín, de Cs / ACN

El diputat de Cs Nacho Martín ha justificat la proposta en considerar “absolutament intolerable” les informacions que han transcendit sobre reunions de l’entorn Puigdemont amb persones vinculades al Kremlin. “És imprescindible que reti comptes d’aquestes relacions, acceptades públicament pel mateix entorn i Carles Puigdemont”, ha dit Martín. “No s’ha explicat l’objectiu de les trobades” , ha lamentat el diputat. “Una reunió amb emissaris de Putin és impossible de justificar-la en termes de lleialtat institucional i respecte a l’estat de dret”, ha reblat.

Els socialistes demanen transparència però no retirar el finançament

Des de les files socialistes, el diputat Cristóbal Gimeno ha demanat votació separada de la proposició perquè només estava d’acord en exigir l’informe sobre els contactes, però no a tallar l’aixeta a l’oficina. “És un tema d’actualitat i des del nostre grup parlamentari demanem transparència a tots els nivells”, ha afirmat. El socialista ha fet referència a les informacions publicades sobre la reunió d’Elsa Artadi amb contactes russos i ha dit que caldria que es donessin “explicacions”. “No volem entrar en polèmica amb aquestes qüestions, però després de les notícies aparegudes precisament l’Oficina de l’Expresident pot posar claror i llum sobre les informacions que van sortint”, ha afegit Gimeno.

Per la seva banda, la diputada de la CUP Dolors Sabater ha rebutjat la proposta en considerar que les intencions de Cs són “criminalitzadores”. Sabater ha comentat que des de la CUP s’aposta per la transparència i es defensa “el rendiment de comptes”, però “hi ha moltes maneres d’exigir-lo”. En aquest sentit, Sabater ha negat el suport a la petició e Cs perquè “és un marc absolutament criminalitzador” i “forma part d’una conxorxa per perseguir” el president a l’exili. “No està justificat que amb la feinada que tenim els parlamentaris haguem de perdre el temps donant cobertura a aquesta mena de conspiranoia”, ha afegit Sabater.

Els comuns diuen que tots els governs occidentals es reunien amb Putin abans d’Ucraïna

Els Comuns tampoc s’han mostrat partidaris de retirar el finançament a l’oficina de Puigdemont perquè estan “a favor” d’aquestes oficines. El diputat dels Comuns Marc Parés ha dit també que “tots els governs occidentals han tingut reunions amb el govern de Putin abans de la guerra d’Ucraïna” i en el cas de Puigdemont ha apuntat que “hi ha poca claredat” perquè les trobades “es van fer per la porta de darrere sense conèixer la intencionalitat”. “Cal donar explicacions”, ha subratllat.

Des de JxCat, la diputada Glòria Feixa ha acusat Cs de “confondre i jugar amb les paraules” en la proposta de resolució presentada. També ha denunciat que el partit taronja “treu les coses de context” i ha manifestat que no és lògic demanar a l’Oficina de l’Expresident un informe sobre les activitats de Puigdemont el 2017, quan era president. Freixa ha emplaçat Cs a revisar les memòries de l’oficina i qualsevol altra informació aconseguir-la a través dels canals de Transparència. A banda, la diputada de Junts ha recriminat a Cs que apostin per “la transparència a Catalunya i l’obscuritat a Espanya” en referència a la negativa a aprovar una comissió d’investigació sobre la monarquia espanyola.

ERC denuncia que Cs intentat atiar els problemes

Per part d’ERC, la diputada Marta Vilalta també s’ha manifestat en contra de la iniciativa de Cs perquè considera que la política “hauria de ser una eina per solucionar problemes i no per atiar-los”. Vilalta també ha emplaçat Cs a “respectar els resultats democràtics”. Cs no ha aconseguit tampoc el suport de Vox. El diputat de l’extrema dreta Joan Garriga ha denunciat l’existència de sis oficines d’expresidents i ha reclamat tancar-les.