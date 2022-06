El número 2 de Fernández Díaz coneixia les maniobres de la policia patriòtica a Andorra

Francisco Martínez, número dos de l’aleshores ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz, no només coneixia les maniobres de la policia patriòtica a Andorra sinó que va intercedir per destinar un policia que treballés per aconseguir dades bancàries dels líders sobiranistes. Així es constata en un nou àudio, al qual ha tingut accés El Món, d’una conversa telefònica que va mantenir l’aleshores secretari d’Estat de Seguretat amb el comissari jubilat i agent encobert d’intel·ligència José Manuel Villarejo. La conversa és del 26 de juny del 2013 i serveix per repassar diverses qüestions pendents com és el relleu de l’agregat d’Interior a l’ambaixada espanyola al Principat d’Andorra. Una altra conversa, del 14 de març de 2014, entre els mateixos protagonistes, serveix per refermar la tasca de Marcelino Martín Blas, llavors cap de la Divisió d’Afers Interns, qui, per altra banda va contactar amb el CEO de la Banca Privada d’Andorra i li va fer xantatge per aconseguir virtuals comptes bancaris dels líders independentistes.

Ambdues converses reblen la tesi exposada pels autors de la querella presentada a Andorra que ha suposat la imputació de l’expresident espanyol Mariano Rajoy, així com els exministres d’Interior i d’Hisenda, Jorge Fernández Díaz, i Cristóbal Montoro, així com l’exdirector Adjunt Operatiu del Cos Nacional de Policia, Eugenio Pino, l’inspector en cap Bonifacio Díez, o el mateix exsecretari d’Estat, Francisco Martínez. És a dir, tota l’arquitectura de la policia patriòtica estava al cas de la trama andorrana de l’Operació Catalunya i rere les pressions contra la Banca Privada d’Andorra que va acabar amb el tancament de l’entitat al Principat així com de la seva filial espanyola Banco de Madrid.

“Andorra és clau”

És el comissari Villarejo qui introdueix el problema d’Andorra i fa veure a Martínez la importància de la plaça pel seus propòsits. De fet, s’arriba a Andorra, després que comentin aspectes sobre l’Operació Barna, el primer nom que va rebre l’Operació Catalunya. El comissari li demana a Martínez que es recordi de “col·locar el tio d’Andorra” però que “no li vol dir res a Eugene” (en referència a Eugenio Pino). Un fet que li retreu Martínez en el sentit li demana a Villarejo que també colli al DAO per posar un policia que faci la feina que se li demana. De fet, Villarejo avisa que volen posar-ne un que “li ha dit Agustín és amiguet del de Barcelona”, en aquells temps la prefectura del Cos Nacional de Policia a Catalunya estava a mans d’Agustín Castro. Així que Villarejo pressiona per nomenar un de confiança però Martínez encara demana collar més “Digues-li tu també, cony!”.

Villarejo insisteix que “Andorra és un lloc clau”. En aquest sentit refereix que és important “seguir la traçabilitat” dels diners que s’han emportat. “És vital tenir informació d’això d’Andorra”, remarca per apuntar que hi ha diners de “tota aquesta gent” en referència al líders independentistes. En aquest punt, fins i tot, Villarejo detalla l’existència d’un pintor suís de qui la seva parella té relació amb Victòria Álvarez que la gent de “CiU” utilitzen per blanquejar diners. De fet, el comissari informa a Martínez que Artur Mas ha blanquejat una “milionada” amb els quadres d’aquest pintor que “és un delinqüent” però que la policia patriòtica l’ajudarà. “Andorra no és un lloc baladí, és clau, cla tenir-hi un tio que ens aconsegueixi dades bancàries”, etziba Villarejo, davant una contundent afirmació de Martínez “Doncs sí!”. Acorden que Villarejo remetrà un nom per mail.

Conversa entre Francisco Martínez i José Manuel Villarejo sobre el nomenament del nou agregat d’Interior a l’ambaixada espanyola a Andorra per aconseguir comptes corrents/Quico Salles

Martín Blas i Andorra

Per altra banda, els treballs de la policia patriòtica a Andorra es constaten en una nova conversa. En aquest cas és una trobada entre Martínez i Villarejo el 14 de març de 2014. Tots dos, en una terrassa amb un cafè amb llet i un altre cafè amb llet, però descafeïnat, comenten diverses tasques pendents d’aquesta unitat i de la guerra oberta que mantenen la “Pequeñita“, Soraya Saenz de Santamaria i Maria Dolores de Cospedal. També les diferències de criteri i investigació entre la unitat d’Afers Interns, que dirigeix Marcelino Martín Blas, i els homes de confiança de Villarejo.

És en aquest punt que Villarejo recull una opinió que li expressa el DAO Pino en defensa de la feina que porta a terme, Martín Blas, i posa l’exemple d’Andorra. Així el comissari assegura que Pino li ha lloat que Marcelino Martín Blas li ha tret moltes dades d’Andorra i que això “va molt bé”. Una valoració que Villarejo adoba amb ironia: “Doncs, m’alegro”. Blas és qui va pressionar el ceo de la BPA per aconseguir virtuals comptes corrents de líders sobiranistes. Continuarà.