ERC calcula que hi ha 3.200 milions “segrestats” en romanents municipals

Prop de 3.200 milions d’euros a les arques municipals que no es poden utilitzar. Aquest és el càlcul que fa ERC sobre els diners que hi ha “segrestats” als ajuntaments de Catalunya perquè la llei d’estabilitat pressupostària no els permet gastar els seus romanents. La formació independentista ha explicat en una atenció als mitjans que aquesta situació és causada per la “llei mordassa” que va aprovar el govern de Mariano Rajoy, que no ha estat derogada per l’executiu del PSOE.
En aquest sentit, a través de la senadora republicana Sara Bailac, el partit ha presentat al Senat aquest dimecres una proposició de llei per modificar la norma, que ha estat tombada amb els vots de PP i PSOE. Bailac ha lamentat que els dos partits principals espanyols hagin refusat “ni tan sols obrir el debat”, ja que el que es votava era únicament la presa en consideració de la iniciativa. “Sánchez prefereix seguir els passos d’austeritat de Rajoy i, en lloc de derogar o modificar aquestes lleis, perpetua una situació injusta”, ha afirmat.
Els republicans consideren que els ajuntaments han de poder decidir “sense dependre del fet que el BOE publiqui, any rere any, una nova pròrroga de la disposició addicional sisena” i lamenten que sigui la llei d’estabilitat pressupostària és la que “escanya” les finances municipals, perquè els ajuntaments no poden disposar “lliurement” dels recursos que estalvien “amb la bona gestió econòmica”. Es tracta d’un superàvit que es podria destinar, afirma la senadora republicana, a polítiques “que donen resposta a les necessitats de la gent, com ara polítiques d’habitatge, polítiques socials o inversions”. “Aquesta situació de greuge que el govern espanyol no està resolent acaba comportant que hi hagi 3.200 milions d’euros segrestats als ajuntaments que no se’ls permet invertir per retornar-los a la societat”, ha insistit.
Un “pedaç” i nou intent al Congrés
Aquesta proposta dels republicans té lloc després que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovés un reial decret llei que permet als ajuntaments i també a les comunitats autònomes utilitzar el superàvit del 2024 per a inversions financerament sostenibles (IFS). Una mesura que Bailac qualifica de “pedaç” que no resol la “situació de fons de falta de finançament dels ens locals”. Per tot això, portaran també al Congrés dels Diputats la proposició de llei per modificar la norma rebutjada al Senat.