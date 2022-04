JxCat diu que la “reforma de la immersió” es farà sense “cap pas enrere”

El portaveu de JxCat, Josep Rius, ha garantit aquest dilluns que la controvertida modificació de la Llei de Política Lingüística que s’està treballant entre partits polítics i entitats suposarà “una reforma de la immersió” que es farà sense “cap pas enrere”. Rius ha recordat que davant de la polèmica que va suscitar el primer text presentat, amb l’acord d’ERC, el PSC, JxCat i Comuns, la formació va demanar més temps per millorar-ho. La voluntat de la formació, ha reiterat, era la d’ampliar el consens, “cosa que s’està fent al llarg d’aquests dies per parlar amb els partits per dur-ho a terme”. JxCat no ha baixat als detalls dels canvis que exigeix per poder validar la proposta, tot i que de moment la formació no ha sortit de l’acord parlamentari.

JxCat ha posat en valor haver posat el fre per aturar la reforma i ha intentat treure un rèdit positiu d’una reculada que va aixecar crítica. Ara, però, els juntaires creuen que el seu gir “ha fet que ara la resta de partits hagin de venir cap aquesta posició”. La formació de Puigdemont considera que el treball que s’està fent actualment entre partits i entitats ha de servir “per millorar el text” aconseguint més “consens”. “Ha de servir per reformar la immersió, no hi haurà cap pas enrere en aquest sentit”, ha remarcat Rius. “JxCat donarà suport a la reforma de la Llei de Política Lingüística si hi ha el màxim consens polític i social”, ha emfasitzat el portaveu.

Els juntaires volen que el consens “sigui el màxim” i ha demanat temps i tranquil·litat per poder treballar en una proposta que es pugui portar al ple del Parlament amb garanties d’aconseguir un suport gran. Els partits van acordar debatre el nou text i votar-lo el 28 d’abril. Els promotors del primer text, com l’exconsellera Irene Rigau, creuen que la proposta era respectuosa amb la immersió lingüística i servia per esquivar la sentència del 25%. En canvi, la CUP ha denunciat l’acord i proposa que el català sigui llengua vehicular exclusiva.

JxCat, “pal de paller” de l’independentisme

JxCat ha celebrat aquest dilluns a Barcelona la primera reunió de l’executiva després del consell nacional d’Alcarràs, on el secretari general, Jordi Sànchez, va dir que no es presentaria de nou per ser renovat en el càrrec. Rius ha explicat que el congrés se celebrarà en dues jornades: una al juny a la Catalunya Nord per escollir la direcció executiva i una altra a la Catalunya Sud al juliol per aprovar la ponència política i organitzativa. L’objectiu del congrés serà defensar que JxCat és “el pal de paller de l’independentisme i que no ha renunciat al mandat de l’1-O”. Per altra banda, aquesta trobada ha de servir també per posar en relleu que la formació “és capaç de governar amb solvència la Generalitat”.

El congrés serà també el moment on es posi més evident que JxCat no confia en la taula de diàleg i que la via defensada per ERC i el PSOE no està donant els fruits promesos. “La taula de diàleg és una taula de silenci perquè no es reuneix i silenciadora perquè només serveix a Pedro Sánchez anar pel món fent veure que no hi ha conflicte”, ha dit Rius. JxCat està fent una avaluació del pacte de Govern que preveu revisar aspectes acordats amb ERC. “Un d’ells seràl a taula de diàleg”, ha indicat el portaveu. Al llarg de maig, quan se celebri el primer aniversari de l’acord, els juntaires posaran “dades” sobre la taula i una “anàlisi rigorós, fet amb dades objectives”.