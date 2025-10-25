Turull elogia els alcaldes de Junts per obrir el debat sobre la multireincidència i ocupacions

Junts treu pit d’haver posat sobre la taula qüestions com la multireincidència, les ocupacions delinqüencials o els fraus “constants” en el padró. Davant les acusacions d’alguns sectors per “comprar l’agenda i la narrativa” d’Aliança Catalana, el secretari general de la formació, Jordi Turull, ha defensat aquest dissabte els alcaldes del partit per treure a debat “reptes i amenaces” que afecten el món local i que necessiten una actuació i abordatge urgent. “Moltes són les amenaces i els reptes als quals hem de fer front, però ens heu ensenyat que no en defugim absolutament ni un”, ha dit en la seva intervenció en l’inici de la Convenció Municipalista del partit.
Durant el seu discurs, Turull ha evitat fer cap referència a la reunió que se celebrarà d’aquí a pocs dies a Perpinyà i on Junts té previst consultar a la militància sobre el seu suport al govern de Pedro Sánchez. Sí que ha defensat, però, la feina municipalista de la formació davant dels moments “complicats” que poden venir, i ha remarcat que a Junts estaran “a l’altura”. “El país no es pot permetre, davant d’aquestes amenaces, davant d’aquests reptes, aquella política que opta per la resignació, per l’anar fent, per la inèrcia, i el ‘qui dia passa any empeny’ (…) ni tampoc es pot permetre que al capdavant d’ajuntaments hi hagi forces polítiques que el que fan és recrear-se en el problema, atiar-los, atiar la divisió, l’odi i els valors”, ha apuntat.
Junts, la “centralitat entre un extrem i altre”
El secretari general ha assegurat que la seva formació “afronta els problemes de cara, sense radicalismes” i, sense fer menció explícita a Aliança Catalana, ha criticat aquelles forces que van “en contra dels valors tradicionals del catalanisme, valent-se del malestar local i nacional”. Turull ha remarcat que veïns no han de triar “entre forces polítiques buides i de postureig i d’altres que només incrementen el problema”, situant Junts com la “centralitat entre un extrem i altre”.