Ingressa a presó el desè condemnat per l’assalt a Blanquerna

Ja són 10 dels 14 els condemnats per l’assalt a Blanquerna del 2013 que ja han ingressat a la presó per complir les seves condemnes. En el cas del desè condemnat, s’ha presentat voluntàriament per a complir la seva pena de presó després que el novembre passat l’Audiència Provincial de Madrid instés vuit dels assaltants a recollir personalment el manament d’ingrés voluntari a la presó. La decisió va tenir lloc després que el Tribunal Constitucional inadmetés el recurs d’empara que va paralitzar l’execució de les penes. Dels quatre restants assaltants que encara estan en llibertat, un està en recerca i captura i els tres estan en llibertat a l’espera que el Tribunal Suprem es pronunciï sobre la petició d’indult que van presentar.

Ara bé, també cal apuntar que dels 10 condemnats que ja no es troben en llibertat, nou estan reclosos en centres d’inserció social i un en un recinte penitenciari. Per altra part, els tres assaltants que encara han de començar a complir la pena de presó i no estan en recerca i captura, encara no han estat citats per la judicatura per a recollir el manament d’ingrés voluntari a la presó, ja que han sol·licitat l’indult al govern espanyol i, per tant, encara estan a l’espera que el Suprem es pronunciï sobre el seu cas particular. Cal recordar que el Suprem ja ha rebut sol·licituds d’altres vuit condemnats i fins al moment s’ha pronunciat en contra de set.

Més de dos anys de presó per a tots

Cal recordar que els 14 acusats pel ‘cas Blanquerna’ van ser finalment condemnats per l’Audiència de Madrid a penes d’entre sis i vuit mesos de presó per delictes de desordres públics i danys a més de sumar una altra condemna per la qual havien d’indemnitzar de manera conjunta i solidària a la Generalitat amb 1.372 euros i al seu exdelegat a Madrid, Josep Maria Bosch, amb 94 euros.

La façana del Tribunal Suprem, a Madrid / Q.S.

Tot i aquesta primera condemna, el Suprem va estimar el recurs de cassació interposat per la fiscalia i va elevar la pena a dos anys i 10 mesos de presó per un delicte de desordres públics en concurs ideal amb el d’impediment del dret de reunió i un agreujant per discriminació ideològica; i a un any i un mes de presó per un delicte de danys apreciant un atenuant per la reparació del mal.

Ara bé, aquesta no va ser l’última modificació de la sentència, ja que després d’una sèrie de recursos d’empara, el Constitucional va ordenar al Suprem dictar una nova sentència. Va determinar que es va vulnerar el dret a un procés amb totes les garanties i a la presumpció d’innocència per aplicar l’agreujant d’haver comès el delicte per motius de discriminació ideològica. Finalment, el Suprem va emetre una nova decisió en el qual no va apreciar l’agreujant de discriminació ni l’atenuant de reparació del mal. Així, va fixar les condemnes en dos anys i set mesos de presó per a 12 dels acusats; dos anys i nou mesos de presó per a Juan Luis López García per haver tingut un paper protagonista en els fets; i dos anys i vuit mesos de presó a Jesús Fernando Fernández Gil per ser qui va encapçalar l’acció il·lícita.