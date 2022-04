Set dels vuit assaltants de Blanquerna ja tenen el tercer grau

Set dels vuits ultradretans que van assaltar la llibreria Blanquerna de Madrid el setembre del 2013 i que van ser empresonats ara fa menys de quatre mesos ja estan en tercer grau. Les penes imposades eren de poc menys de tres anys i set dels vuit ja han obtingut aquest grau, segons ha avançat TV3. El passat novembre l’Audiència de Madrid els va donar un mes per entrar a la presó i el Tribunal Suprem es va oposar als indults que demanaven.

A poc a poc, alguns dels catorze condemnats van anar ingressant als centres penitenciaris, mentre que altres van demanar ajornaments i alguns tenen recursos pendents. Dos dels condemnats que han demanat un ajornament -i se’ls ha concedit- han estat Pedro C. per motius personals, perquè va ser pare poques setmanes després de l’ordre d’ingrés a la presó, i Paula M a la qual se li va donar marge fins el dia 26 de gener per entrar a un centre penitenciari per motius laborals.

Semi llibertat per a set assaltants: caps de setmana a casa

El tercer grau que ja han obtingut bona part dels condemnats per l’assalt a Blanquerna suposa la semi llibertat per a set dels vuits ultradretans que estan a la presó. Aquests set assaltants de Blanquerna només han d’anar a la presó per dormir de diumenge a dijous, i tenen el cap de setmana lliure completament.

Els ultradretans van ser condemnats a gairebé tres anys de presó per assaltar la seu de la Generalitat a Madrid durant la Diada de l’11 de setembre del 2013. El Tribunal Suprem va emetre el juliol de 2020 una nova sentència després que el Tribunal Constitucional anul·lés la primera i finalment els va condemnar a penes d’entre 2 anys i 7 mesos i 2 anys i 9 mesos de presó.