Un miler de persones defenen els Països Catalans a Perpinyà

Centenars de veïns de la Catalunya Nord han tornat a sortir en defensa dels Països Catalans a Perpinyà amb motiu de la Diada de la Catalunya Nord, que condemna el tractat que va posar fi a la Guerra dels Trenta Anys (1956) a canvi de cedir part de Catalunya a França. A primera hora de la tarda, un miler de persones, segons l’organització, han desfilat pels racons més reconeguts de la capital del Rosselló amb crits de “ni França, ni Espanya, Països Catalans”. Aquest any la manifestació ha acabat al passeig de Lluís Torcatis, des d’on s’ha llegit un manifest en defensa de la llengua catalana. L’acte ha acabat amb els Segadors i diferents concerts.
Des del Casal de Perpinyà, Marta Serra ha remarcat que en aquesta ocasió la diada ha servit per “revestir la federació d’entitats en defensa de la llengua i la cultura catalana de la Catalunya Nord” i ha demanat “teixir vincles” perquè la defensa de la llengua, castigada per les autoritats franceses que governen la regió, vagi més enllà de la trobada d’aquesta tarda. D’altra banda, el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN) ha denunciat l’atac “per terra, mar i aigua” que pateix el català a la Catalunya Nord, el País Valencià i les Illes Balears. El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, que també s’hi ha desplaçat, ha reconegut la tasca de totes les entitats que lluiten diàriament per la llengua des de la Catalunya Nord i les ha instat a seguir teixint un “procés de construcció nacional”.
Els partits independentistes es mobilitzen
L’acte ha comptat també amb els principals partits independentistes del país. El senador de Junts Josep Maria Cervera ha demanat que la Catalunya Nord i Sud comparteixin “un espai polític comú alliberat i que s’estengui a la resta dels Països Catalans”. El diputat d’Esquerra Republicana al Parlament Oriol López ha recordat el paper de les entitats de la regió en l’intent de salvar La Bressola. “És una cosa que reivindiquem. Que cada vegada hi hagi més infants a Catalunya Nord que puguin aprendre en català i fer-los servir és molt positiu”, ha dit. D’altra banda, el secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha lamentat el “càstig” centralitzador que aplica el govern francès i ha reivindicat la proposta independentista. “La nostra resposta no és resignació. La nostra resposta és lluita, organització i combat”, ha manifestat en declaracions als mitjans que recull l’ACN.