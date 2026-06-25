L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha recuperat el color groc per a la seva samarreta de la Diada, un groc present dins del moviment independentista amb samarretes com la de la Via Catalana de 2013 i la V de 2014, o per la llibertat dels presos polítics. Una recuperació del color groc que busca retornar al moviment independentista la implicació per assolir l’alliberament nacional i “mantenir i culminar el camí cap a la independència”.
Amb la samarreta de l’11-S del 2026 l’entitat fa una crida al compromís i a la implicació activa de l’independentisme de base apel·lant al sentiment de les diades del 2013 i el 2014, dues de les més multitudinàries i en les quals es van registrar dues de les grans fites de la mobilització popular per la independència. Una tornada als orígens i als moments actius de l’independentisme amb els quals l’ANC busca reivindicar “la força col·lectiva que va situar Catalunya al centre de l’agenda política internacional i recorda que els grans avenços del moviment sempre han estat fruit de la mobilització sostinguda de la ciutadania”.
La samarreta de la Diada
El disseny per la samarreta de la Diada d’aquest 2026 mostra una aposta per la tornada als orígens amb el color groc de dues de les grans mobilitzacions de l’independentisme. Aquesta samarreta és una aposta per un disseny contemporani i minimalista amb una part davantera gairebé totalment llisa en la qual pots trobar el traç d’una estelada a l’altura del cor. ““Això no és només una samarreta: és compromís, és lluita, és independència” La peça audiovisual, inspirada en el famós «Ceci n’est pas une pipe» de René Magritte, juga amb la idea que aquesta samarreta és molt més que una peça de roba”, destaquen des de l’entitat independentista. A l’esquena de la samarreta s’hi podrà llegir el lema de la Diada d’enguany “Hi soc. Hi som. Independència”.