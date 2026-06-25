La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha recuperado el color amarillo para su camiseta de la Diada, un amarillo presente dentro del movimiento independentista con camisetas como la de la Vía Catalana de 2013 y la V de 2014, o por la libertad de los presos políticos. Una recuperación del color amarillo que busca devolver al movimiento independentista la implicación para lograr la liberación nacional y «mantener y culminar el camino hacia la independencia».

Con la camiseta del 11-S de 2026, la entidad hace un llamado al compromiso y a la implicación activa del independentismo de base apelando al sentimiento de las diadas de 2013 y 2014, dos de las más multitudinarias y en las que se registraron dos de los grandes hitos de la movilización popular por la independencia. Un regreso a los orígenes y a los momentos activos del independentismo con los que la ANC busca reivindicar «la fuerza colectiva que situó a Cataluña en el centro de la agenda política internacional y recuerda que los grandes avances del movimiento siempre han sido fruto de la movilización sostenida de la ciudadanía».

La camiseta de la Diada 2026 | ANC

La camiseta de la Diada

El diseño para la camiseta de la Diada de este 2026 muestra una apuesta por el regreso a los orígenes con el color amarillo de dos de las grandes movilizaciones del independentismo. Esta camiseta es una apuesta por un diseño contemporáneo y minimalista con una parte delantera casi totalmente lisa en la que puedes encontrar el trazo de una estelada a la altura del corazón. «“Esto no es solo una camiseta: es compromiso, es lucha, es independencia”. La pieza audiovisual, inspirada en el famoso «Ceci n’est pas une pipe» de René Magritte, juega con la idea de que esta camiseta es mucho más que una prenda de ropa», destacan desde la entidad independentista. En la espalda de la camiseta se podrá leer el lema de la Diada de este año «Hi soc. Hi som. Independència».