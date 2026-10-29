L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha fet públic el seu posicionament de cara a les eleccions espanyoles del 29-N i ha reclamat a l’independentisme que centri la seva activitat al Congrés dels Diputats a bloquejar, denunciar i desestabilitzar, descartant absolutament servir de suport a investidures o pressupostos que perpetuïn la subordinació política i econòmica de Catalunya. Des del punt de vista de l’entitat, “ocupar escons a Madrid no té sentit si serveix per estabilitzar executius espanyols”.
L’organització presidida per Josep Vila argumenta que les darreres dècades han generat una “profunda desconfiança” envers els governs de l’Estat, independentment del seu color polític, a causa dels reiterats incompliments de compromisos, la negativa a reconèixer el dret a l’autodeterminació, l’ús de la repressió, l’espoli fiscal i les polítiques que afavoreixen la minorització de la llengua catalana. Davant d’aquest escenari, l’Assemblea subratlla que la participació institucional de l’independentisme només es pot entendre com un instrument de “confrontació democràtica”.
En aquest sentit, el comunicat fixa quatre eixos d’acció política: confrontar les polítiques i les estructures de l’Estat “responsables de la subordinació de Catalunya”, denunciar la vulneració de drets nacionals des de les tribunes i fer visibles incompliments o l’espoli fiscal, bloquejar iniciatives legislatives i pressupostàries que consolidin la dependència de Catalunya i desestabilitzar políticament per impossibilitar la governabilitat quan aquesta es basi en la negació dels drets de Catalunya. L’organització puntualitza que aquests instruments s’han d’aplicar segons la correlació de forces parlamentària de cada moment, recordant que fins i tot quan els diputats independentistes no siguin decisius per a una investidura, han de mantenir el conflicte visible.
L’únic pacte possible: fer possible l’autodeterminació
Així mateix, l’entitat aclareix que facilitar la presidència del govern espanyol “només seria coherent amb l’objectiu de la independència si comportés el compromís formal de fer possible l’exercici del dret d’autodeterminació de Catalunya, amb un calendari concret, terminis verificables i les reformes polítiques i jurídiques necessàries”, tot rebutjant que les concessions sectorials puguin substituir aquest objectiu. Finalment, l’Assemblea conclou que aquesta línia de treball no supedita l’estratègia sobiranista a un nou pacte amb l’Estat, sinó que parteix de la constatació que Madrid refusa reconèixer el dret a decidir. “La preparació de les condicions per fer efectiva la independència, fonamentada en el mandat democràtic de l’1-O, no queda suspesa ni condicionada a l’espera d’una nova resposta espanyola”, subratlla l’entitat.