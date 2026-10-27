L’Assemblea Nacional Catalana del Baix Llobregat ha celebrat aquest dimarts un acte commemoratiu del 9è aniversari de la declaració d’independència de Catalunya proclamada el 27 d’octubre del 2017. L’esdeveniment ha comptat amb la participació de l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l’exdelegat del Govern a Madrid Ferran Mascarell, i Pere Pugès, un dels fundadors i secretari de l’entitat independentista, que ha substituït Lluís Llach, que finalment no ha pogut assistir a l’acte. Tots tres han compartit les seves vivències de primera mà sobre els fets d’aquella tardor, així com l’anàlisi sobre els assoliments i els obstacles que es van travessar, però també han fet autocrítica de la gestió d’aquells dies amb els assistents que han omplert l’auditori gran de la Casa de la Cultura de Sant Climent de Llobregat.
L’acte ha resseguit el fil cronològic dels dies clau d’octubre del 2017, començant pel referèndum de l’1-O, definit per Mascarell com “la culminació de la revolta democràtica dels catalans” i “l’acte de desobediència civil més gran des de la Guerra Civil” segons Forcadell. Tanmateix, les reflexions més amargues han girat entorn de la incapacitat institucional per culminar el Procés. Mascarell ha remarcat la palesa diferència d’actuació entre les dues parts: “La gran diferència entre Madrid i nosaltres és que nosaltres no teníem dossier, o el teníem a mitges. La política catalana va dubtar el mes d’octubre i Madrid tenia tres dossiers”, un de suau, un de dur amb l’aplicació del 155 i un encara més dur. Segons l’exdelegat a Madrid, des de les files de l’Estat es va dissenyar una estratègia clara per “judicialitzar el Procés, treure de primera línia els dirigents polítics i dividir el moviment”, mentre que la part catalana no va saber “combatre la lògica d’Estat”.
L’oportunitat perduda del 3-O
Forcadell i Pugès han coincidit a assenyalar el 3 d’octubre com el veritable moment d’oportunitat no aprofitat. “Aquell dia vam paralitzar el país, era el dia i vam perdre l’oportunitat”, ha lamentat Forcadell. L’expresidenta de la cambra catalana ha estat autocrítica amb la resposta ciutadana i política: “Van fallar tots. Els polítics van fallar, però la gent també va fallar perquè quan se’ls va dir que marxessin a casa, se’n van anar. No hi haurà independència sense desobediència i vam ser molt obedients”. Així mateix, l’expresidenta ha recordat que qualsevol embat futur requerirà assumir costos personals i col·lectius: “El Procés serà democràtic, però no serà pacífic. Haurem de pagar un preu i hi hem d’estar disposats”.
Pel que fa als plans de contingència de la societat civil, l’exvicepresident de l’ANC i periodista Jaume Marfany, conductor de l’acte, ha assenyalat l’existència d’un pla elaborat per l’ANC per defensar la independència. Pere Pugès ha admès que aquestes opcions van quedar descartades pel posterior secretariat presidit per Jordi Sánchez, però no ha volgut revelar el seu contingut perquè “estava molt ben muntat, i potser l’hem de fer sevir més endavant. Malgrat això, Mascarell ha rebatut en aquest punt assenyalant que “no pots dir que una cosa estava ben preparada si no estava convinguda entre tots”.
Del 10 al 27-O: Paràlisi i desconeixement
El recorregut pel 10 d’octubre ha deixat entreveure la sensació de pèrdua de la iniciativa. Forcadell i Mascarell han explicat com l’aturada i la crida a la negociació van significar cedir el carrer i el control a l’Estat espanyol, en un context on “ningú negociava i ningú ens reconeixia”. El clímax de la desorientació es va viure el 27 d’octubre. Pugès ha explicat que aquell mateix dia l’aleshores conseller Josep Rull li va traslladar: “Nosaltres ja havíem fet el que havíem de fer, i ara us toca a vosaltres”, però ell li va contestar que no passaria res. Forcadell, per la seva banda, ha retret l’existència d’un “Estat Major” que prenia decisions sense que les bases o les persones que n’assumirien les conseqüències en tinguessin coneixement. Mascarell, que va arribar aquell migdia de Madrid, ha descrit la jornada com una mostra de desorganització: “Ningú havia preparat res i un deia blanc i l’altre negre. Hem d’aprendre a fer política d’Estat català i no política de partit”.
Recrear les condicions per a una nova revolta
Malgrat el balanç crític de les manques del 2017, els ponents han volgut obrir la porta a un nou cicle. Pere Pugès ha defensat que l’1-O continua essent la “base legal que no podem qüestionar” i ha instat l’independentisme a preparar-se per “crear les condicions perquè es torni a generar un clima de revolta que sigui imparable”. En la mateixa línia, Forcadell ha conclòs que el motor del moviment ha de retornar a les entitats socials: “Si vam arribar on vam arribar va ser gràcies a la societat civil. La societat civil hauria hagut de liderar i arrossegar els polítics”. Nou anys després d’aquell momentum polític, Forcadell veu brots verds en l’independentisme i ha lamentat que durant tot aquest temps “ens vam centrar en la repressió i vam oblidar la independència”. Mascarell, per la seva banda, ha assenyalat que l’independentisme ha de canviar el focus i centrar el problema que els catalans “vivim en una estructura política que ens va en contra”, en referència a l’Estat espanyol. L’acte ha acabat amb el Cant dels Segadors per part de la Coral La Vall de Sant Climent de Llobregat i crits d’independència per part del públic.