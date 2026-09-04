Celestí Boada i Salvador va ser alcalde de Santa Coloma de Gramenet entre 1936 i 1938, durant la Guerra Civil. Militant d’Esquerra Republicana i de la Unió de Rabassaires, després de l’ocupació franquista de la ciutat va ser detingut, sotmès a un consell de guerra sumaríssim i condemnat a mort. El 18 d’octubre de 1939, poc més de vuit mesos després de l’entrada de les tropes franquistes a Santa Coloma, va ser afusellat al Camp de la Bota. Ara, gairebé 87 anys després, la seva família denuncia l’ús de la seva imatge en un cartell d’una festa de temàtica LGBTIAQ+ promoguda pel Casal Republicà Alcalde Boada de Santa Coloma, una associació vinculada a ERC.
Ús no autoritzat i “inapropiat” de la seva figura
El Casal Republicà utilitza com a logotip una representació de la cara de Celestí Boada. Tanmateix, la família assegura que mai ha estat informada ni ha autoritzat l’ús del nom i la imatge de l’antic batlle en aquest cartell. En un comunicat, els seus descendents consideren que vincular la seva figura amb una activitat festiva és un ús “inapropiat” i una “manca de respecte intolerable” cap a la seva memòria. Albert Boada, net de Celestí, considera especialment greu que la imatge del seu avi, una persona que va ser afusellada pel franquisme, aparegui en aquest context. “No em sembla digne de la memòria del meu avi. No es pot frivolitzar tot”, afirma en conversa amb El Món. Boada insisteix que la família no qüestiona ni la llibertat d’expressió ni la temàtica de l’acte. “El problema no és que sigui una temàtica LGBTIAQ+. Per a mi, com si fos una festa de sardanes. El problema és que aquesta festa lúdica no té res a veure amb la trajectòria del meu avi”, assenyala. “Si fan un debat sobre el franquisme o un acte històric, no m’importa. Mentre la finalitat del casal sigui preservar la seva memòria, molt bé. Però per això no”, matisa.
@ErcGramenet Francisco, Rosa Maria, Amador, Abdul, Albert, Antoni, David, Dolores, Dulce, Glòria, Jose, Josué, Juan Manuel, Maria, Mercedes, Montserrat, Maria Teresa, Nicolas i Samuel: per que no poseu imatge de @junqueras o @gabrielrufian o dels vostres avis, mares o pares? pic.twitter.com/x3AuebDb5d— Albert (@boadalbert) September 4, 2026
La família sosté que no té cap relació amb el Casal Republicà Alcalde Boada i que no coneix els seus responsables. L’associació consta al registre del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica amb una junta formada per 14 persones, però cap dels descendents de l’alcalde no hi ha tingut mai cap contacte. La família recorda també que aquest no és el primer cop que sacseja la memòria de Celestí Boada. Quan es va plantejar dedicar-li una plaça al barri del Bon Pastor, a Barcelona, tots els grups municipals hi van votar a favor excepte ERC. El rebuig de Carlos Rodríguez Escudero, aleshores vinculat al Consell de Districte de Sant Andreu, va provocar posteriorment la intervenció d’Alfred Bosch, qui va acabar assumint l’errada i demanant disculpes. Poc després d’aquells fets, va néixer a Santa Coloma el casal que ara porta el nom de l’antic batlle.
La família estudia reclamar danys morals
Ara, la família reclama a ERC –considera que el casal hi té una vinculació directa– que faci retirar el cartell. Albert Boada afirma que estudia mesures per reclamar possibles danys morals derivats de l’ús de la imatge i el nom del seu avi sense autorització i en aquest context. “Dret a expressar-se, tot el que vulguis, però no pots barrejar la imatge del meu avi afusellat amb aquesta cosa barroera”, afirma Boada. “Que la seva figura aparegui en una cosa així em sembla un salt argumental absolutament impossible i desproporcionat”. La família reivindica que el record de Celestí Boada, únic alcalde de Santa Coloma executat durant la dictadura, es mantingui vinculat a la seva trajectòria política i al seu compromís amb la República. “La desgràcia que hi ha en una família després d’un afusellament és molt gran”, conclou el seu net.