Celestí Boada i Salvador fue alcalde de Santa Coloma de Gramenet entre 1936 y 1938, durante la Guerra Civil. Militante de Esquerra Republicana y de la Unió de Rabassaires, después de la ocupación franquista de la ciudad fue detenido, sometido a un consejo de guerra sumario y condenado a muerte. El 18 de octubre de 1939, poco más de ocho meses después de la entrada de las tropas franquistas en Santa Coloma, fue fusilado en el Camp de la Bota. Ahora, casi 87 años después, su familia denuncia el uso de su imagen en un cartel de una fiesta de temática LGBTIAQ+ promovida por el Casal Republicà Alcalde Boada de Santa Coloma, una asociación vinculada a ERC.

El cartel del Casal Republicà Alcalde Boada, de Santa Coloma de Gramenet, que ha indignado a los descendientes del político republicano, fusilado por el franquismo. Abajo, a la izquierda, se ve el logotipo de la entidad, con la foto y el nombre del alcalde, que hemos encerrado en rojo para facilitar su visibilidad.

Uso no autorizado e «inapropiado» de su figura

El Casal Republicà utiliza como logotipo una representación de la cara de Celestí Boada. Sin embargo, la familia asegura que nunca ha sido informada ni ha autorizado el uso del nombre y la imagen del antiguo alcalde en este cartel. En un comunicado, sus descendientes consideran que vincular su figura con una actividad festiva es un uso “inapropiado” y una “falta de respeto intolerable” hacia su memoria. Albert Boada, nieto de Celestí, considera especialmente grave que la imagen de su abuelo, una persona que fue fusilada por el franquismo, aparezca en este contexto. “No me parece digno de la memoria de mi abuelo. No se puede frivolizar todo”, afirma en conversación con El Món. Boada insiste en que la familia no cuestiona ni la libertad de expresión ni la temática del acto. “El problema no es que sea una temática LGBTIAQ+. Para mí, como si fuera una fiesta de sardanas. El problema es que esta fiesta lúdica no tiene nada que ver con la trayectoria de mi abuelo”, señala. “Si hacen un debate sobre el franquismo o un acto histórico, no me importa. Mientras la finalidad del casal sea preservar su memoria, muy bien. Pero para esto no», matiza.

@ErcGramenet Francisco, Rosa Maria, Amador, Abdul, Albert, Antoni, David, Dolores, Dulce, Glòria, Jose, Josué, Juan Manuel, Maria, Mercedes, Montserrat, Maria Teresa, Nicolas y Samuel: ¿por qué no ponéis imagen de @junqueras o @gabrielrufian o de vuestros abuelos, madres o padres? pic.twitter.com/x3AuebDb5d — Albert (@boadalbert) September 4, 2026

La familia sostiene que no tiene ninguna relación con el Casal Republicà Alcalde Boada y que no conoce a sus responsables. La asociación consta en el registro del Departamento de Justicia y Calidad Democrática con una junta formada por 14 personas, pero ninguno de los descendientes del alcalde ha tenido nunca contacto con ellos. La familia recuerda también que este no es la primera vez que se sacude la memoria de Celestí Boada. Cuando se planteó dedicarle una plaza en el barrio del Bon Pastor, en Barcelona, todos los grupos municipales votaron a favor excepto ERC. El rechazo de Carlos Rodríguez Escudero, entonces vinculado al Consejo de Distrito de Sant Andreu, provocó posteriormente la intervención de Alfred Bosch, quien terminó asumiendo el error y pidiendo disculpas. Poco después de aquellos hechos, nació en Santa Coloma el casal que ahora lleva el nombre del antiguo alcalde.

La familia estudia reclamar daños morales

Ahora, la familia reclama a ERC –considera que el casal tiene una vinculación directa– que haga retirar el cartel. Albert Boada afirma que estudia medidas para reclamar posibles daños morales derivados del uso de la imagen y el nombre de su abuelo sin autorización y en este contexto. “Derecho a expresarse, todo lo que quieras, pero no puedes mezclar la imagen de mi abuelo fusilado con esta cosa burda”, afirma Boada. «Que su figura aparezca en algo así me parece un salto argumental absolutamente imposible y desproporcionado». La familia reivindica que el recuerdo de Celestí Boada, único alcalde de Santa Coloma ejecutado durante la dictadura, se mantenga vinculado a su trayectoria política y a su compromiso con la República. “La desgracia que hay en una familia después de un fusilamiento es muy grande”, concluye su nieto.