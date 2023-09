La CUP reivindica els Països Catalans amb una crema de banderes per la Diada

Fidel a la tradició, l’esquerra independentista ha convocat una manifestació just després de la convocatòria de l’Assemblea Nacional Catalana. A dos quarts de set del vespre la capçalera signada per la CUP, Alerta solidària, Arran, la Comissió Obrera Sindical, Endavant i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans han iniciat la marxa, que ha aplegat unes 5.000 persones, segons l’organització. Han sortit des de Plaça Urquinaona per dirigir-se fins a la plaça del Comerç, on s’han pronunciat els discursos polítics contra “l’autonomisme i el mentrestant”. Uns parlaments durs contra l’actual situació política de l’independentisme i el poder establert que han estat precedits en el transcurs de la manifestació per la crema d’un mural del president Pere Aragonès i de l’alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni.

Els parlaments els ha dirigit Bernat Lavaquiol, una incipient veu dels cupaires i una de les veus més representatives de la lluita contra la proposta dels Jocs Olímpics d’hivern. Tots han estat dirigits a reivindicar les lluites polítiques tradicionals de l’esquerra independentista com ara l’ecologisme, el feminisme o la planificació econòmica, entortolligant la lluita per l’emancipació nacional amb l’emancipació social. En el rerefons una defensa tancada del català i de la unitat dels Països Catalans.

En un context més al detall polític, la protesta anava dirigida a pressionar ERC i Junts per la negociació amb Madrid, de la qual els cupaires no només en recelen, sinó que hi veuen un procés “indults 2.0”. En aquest sentit, critiquen que l’amnistia els ha fet perdre la demanda de l’autodeterminació. L’acte ha tingut un moment estel·lar amb la crema de la bandera europea, francesa i espanyola per reivindicar els Països Catalans. Una performance que recupera el vell eslògan de “Ni Espanya, ni França, Països Catalans”, afegint la Unió Europea.

Cremen una fotografia de Pere Aragonès i Pedro Sánchez a la manifestació de l’Esquerra Independentista per la Diada 2023 / QS

Una imatge de la manifestació de l’esquerra independentista d’aquesta tarda a Barcelona/RoseR GAMONAL

Una manifestació de 5.000 persones

Just abans de començar la marxa, el diputat de la CUP, Xavi Pellicer, ha apuntat els motius i les raons principals de la manifestació. “Sortim als carrers per commemorar el 50è aniversari del cop d’estat d’Allende, per defensar els drets i la llengua dels Països Catalans”, ha insistit. Pocs minuts després una traca ha donat el tret de sortida a una pancarta amb el lema “Som Països Catalans”. Hi han participat, segons l’organització, unes 5.000 persones, entre els quals es comptaven diputats cupaires com Dolors Sabater, Carles Riera, Xavi Pellicer o Eulàlia Reguant.

La manifestació ha començat el seu recorregut amb tranquil·litat i amb la crida de consignes habituals com ara “Lluitar, crear, poder popular“, “Sense desobediència no hi ha independència”, “Ni Espanya ni França, Països Catalans”, “Qui sembra la misèria, recull la ràbia”, “Canya, canya contra Espanya” i “La solidaritat és la nostra millor arma”. La marxa ha estat tranquil·la i amb una presència policial força dissimulada. El punt més calent de la marxa ha estat la cantonada del passeig Lluís Companys amb el carrer Comerç, on un grup d’encaputxats han cremat un retrat del president Pere Aragonès i de l’alcalde de Barcelona Jaume Collboni.

De fet, no ha estat l’única crema, perquè en l’acte polític també s’ha cremat una bandera espanyola, una europea i una francesa a dalt de l’escenari i un conjunt de cares de polítics com Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijoo, així com el líder de Vox a València Carlos Flores o la consellera de Salut de Balears, Manuela García Romero, en una mena de foguera enmig de la plaça del Comerç.