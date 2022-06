Una gravació prova la discriminació dels comandaments amb un mosso

Mala peça al teler en l’organigrama de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d’Esquadra de Girona. Una sentència ha donat la raó a un agent d’ordre públic i ha estimat el seu recurs arran d’un canvi de disposició horària i de grup que va acabar amb un incident amb un comandament. La magistrada Asunción Loranca, del jutjat 1 del contenciós administratiu de Girona, ha parat els peus al director general de la Policia, Pere Ferrer, i a la comissaria general de Planificació Tècnica, per les formes i fons i ha anul·lat la decisió que havien pres. Una resolució que arriba després d’un contundent recurs presentat pels advocats del Sindicat de Policia de Catalunya (SPC).

La resolució, força dura i a la qual ha tingut accés El Món, destaca que l’agent ha pogut acreditar el tracte injustificat gràcies a la gravació que va dur a terme de la conversa amb el sergent que li va comunicar els canvis. El jutge remarca i renya a la policia catalana perquè s’ha acreditat, gràcies a la gravació, que no hi havia cap raó pel trasllat de l’agent. “La sort de l’agent és que va fer un Villarejo [el comissari jubilat de la policia espanyola gravava totes les seves converses] i ha pogut acreditar la discriminació”, comenten fonts jurídiques coneixedores del cas.

Un canvi i unes baixes

Segons la sentència, el mosso d’esquadra va ser obligat a un canvi de grup i d’horari. Abans, l’agent treballava dues de cada quatre setmanes, i una setmana treballava en el torn de matí i l’altra, en el torn de tarda, inclosos els dissabtes i els diumenges. Però la història va canviar el 20 de gener del 2021 quan, de “forma verbal”, li va ser comunicat pels seus superiors que havia de passar al grup de reforç de la unitat ARRO de Girona. El motiu era que havia acumulat absències de treball per baixa mèdica en els darrers dos anys i que aquest canvi “l’ajudaria millorar la seva salut”.

Un motiu que no quadrava a l’agent afectat, perquè l’any 2020 va estar de baixa 25 dies i d’aquests, 14 van ser per possible Covid. A més, el 2019 no va tenir baixes rellevants i majoritàriament ho van ser per accident laboral. Al cap i a la fi, els altres companys acumulaven més baixes. El mosso entenia que no se li donaven les veritables raons del canvi, i més quan no se li va oferir cap canvi voluntàriament. Per altra banda, la nova ubicació suposava una complicació extra per a la conciliació familiar, ja que a càrrec té els pares, amb minusvalidesa.

Davant el recurs, Interior va respondre que tenia capacitat i poder per ordenar el canvi basat en el poder d’autoorganització. Així mateix, l’administració va al·legar que la nova destinació estava motivada per “motius professionals” en el benentès que l’agent podria “aportar liderat i coneixements basats en la seva llarga trajectòria”.

La jutgessa no s’ho creu i les gravacions contradiuen la versió oficial

Ara bé, la jutgessa destaca en la seva resolució que hi ha coses que no quadren. En primer lloc, que l’informe de la Comissaria General Tècnica, a través de l’intendent Domingo Boyer, sobre la motivació del canvi és posterior a la notificació verbal del nou destí del mosso. I la magistrada fa un pas més enllà en recriminar sense embuts que les raons posades negre sobre blanc per l’administració s’assemblen com un ou a una castanya a les arguïdes de manera verbal. “Les raons exposades a l’informe no es compadeixen amb el contingut de la gravació aportada pel mosso”, escriu la jutgessa.

De fet, a les transcripcions de la gravació es constata que la justificació del relleu eren les “baixes laborals” i com “perjudicaven als companys”. Ara bé, curiosament, la gravació mostra com l’inspector que comunica el nou destí no sap ni com es diu de cognom l’afectat, ni el nombre de baixes que ha tingut el darrer any –que suposadament justificaven la decisió–, ni cap comparativa amb els companys.

La transcripció de la conversa del mosso amb el comandament denunciat

Inspector: Us hem fet venir perquè us canviem de quadrant, passeu al grup de reforç, us ho volíem dir personalment i el motiu és el següent: un cop hem mirat els grups de treball hem vist que no se si és l’horari que feu que pesa molt, aquest horari de setmana sí, setmana no, amb els canvis que teniu i tot això, ets una persona que faltes molt a la feina, de forma destacada en relació els altres. I això ja s’ha repetit, es porta repetint temps. Aleshores, hem pres aquesta determinació de passar-vos un temps a reforç, és un horari més estable.

(…)

Agent: Però si no sap la meva situació personal, que ja ho ha dit. Com em dic jo de nom?

Inspector: Jo el conec a vostè per Bieto.

Agent: No sap ni com em dic, aleshores no sap la meva situació personal i resulta que m’està aconsellant de la meva situació personal”

Inspector: A veure Bieto…

Agent: Em pot tutejar i em dic Francesc, a partir d’ara ja sap que em dic Francesc.

Inspector: Doncs Francesc, doncs vostè al grup no hi pot tornar amb les situacions que està tenint de baixes. Ara li busquem un nou horari per intentar si podem reconduir-lo a un millor horari, millor salut. Que no pot ser? Doncs seguirà en aquest horari. Cap problema.

Agent: Està clar que el problema el tinc jo

Inspector: Al grup no tornarà fins que la seva situació millori.

Agent: Els números me’ls pot dir?

Inspector: Números? Quins números?

Agent: De les hores que diu que he estat molt per sota dels altres.

Inspector: No, no li puc dir

Agent: No ho han mirat?

Inspector: Sí, sí, ho hem mirat però no li puc dir

Agent: O sigui no sap quin nombre tinc jo

Inspector: No sé quin nombre té”.

La jutgessa hi veu una arbitrarietat

Davant de la conversa, la jutgessa subratlla que “res” del que es diu a la conversa es recull en la resolució administrativa que finalment li comunica el nou destí. De fet, critica que el motiu “preferent” del canvi fos aportar lideratge i, en canvi, l’inspector ni hi fes referència. Fins i tot remarca que l’excusa “d’aportar lideratge” és “òrfena de provança documental” i apunta que la decisió és arbitrària. En aquest sentit, la jutgessa insisteix que tampoc validaria el canvi de destí un argument com l’aportació de “liderat, coneixements i experiència al grup de reforç”.

“La potestat d’autoorganització és el principi rector per millorar la prestació dels serveis però això no justifica que es pugui incórrer en arbitrarietat adoptant decisions sense justificar que responen a una necessitat real i objectiva”, conclou la jutgessa. Per això, la magistrada resol deixar sense efecte el canvi i reintegrar l’agent al grup on estava destinat. La sentència ha caigut com un veritable calbot a l’estructura de comandament de l’ARRO. Fonts internes de la unitat asseguren que la resolució atura una “tendència” dels comandament a fer “el que volen amb els quadrants dels agents”.