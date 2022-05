Els Mossos defensen que la policia “sempre” ha de tenir eines com Pegasus

El comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Josep Maria Estela, ha assegurat que la policia catalana, igual que qualsevol cos policial del món, “sempre” ha de disposar de programes espia com Pegasus per intervenir telèfons mòbils, però ha defensat que hi ha d’haver un aval judicial per assegurar que tota vigilància es fa amb garanties. “Nosaltres no tenim Pegasus”, ha reconegut Estela, però ha insistit que la policia “l’ha de tenir”. I “si no és Pegasus, una eina similar”.

Estela ha explicat que els Mossos “fa anys” que disposen d’una aplicació informàtica que s’utilitza per intervenir les comunicacions de persones d’interès en investigacions judicialitzades. “Hi ha moltes organitzacions criminals que operen a Catalunya i hem de poder investigar les seves activitats”, ha dit. “Hem de tenir aplicacions que permetin saber tot el que passa en un telèfon, inclosos missatges, correus electrònics i converses? Sí. Sempre, però en el marc d’una investigació i amb aval judicial“, ha repetit.

El comissari en cap de la policia catalana creu que els Mossos han d’aspirar a tenir “Pegasus o una eina millor”. Tanmateix, ha reconegut que les restriccions pressupostàries no sempre els permeten accedir a la tecnologia més avançada. “He parlat amb els especialistes i he proposat buscar el millor programa, que sigui assequible perquè treballem amb fons públics”, ha afirmat. “Nosaltres i qualsevol policia del món volem [programes com Pegasus]”.

Què fan servir els Mossos per rastrejar la xarxa?

Els Mossos d’Esquadra han reconegut anteriorment que no utilitzen el programa Pegasus per què és “molt car”, tal com va avançar El Món. Fa uns anys van intentar comprar el que llavors era l’spyware més avançat del mercat, el Galileo Remot Control System, però van poder tancar l’operació. En canvi, sí que han aconseguit fer-se amb el Voyager, un sistema de rastreig de les xarxes que fa servir la intel·ligència artificial per obtenir informació rellevant que permeti anticipar-se i “prevenir” delictes.

“És una mena de gran germà de la xarxa”, explicaven fa uns dies a aquest diari fonts de la policia catalana. És un programa, no exempt de polèmica, que s’ha adquirit amb l’excusa del jihadisme, tot i que res impedeix que es faci servir per investigar altres casos. Oficialment, la compra del programa s’ha justificat per la necessitat dels Mossos de disposar “d’un sistema basat en la intel·ligència artificial per dur a terme estratègies de recerca d’amenaces a internet centrades a combatre el terrorisme de caràcter jihadista amb molta més capacitat i profunditat”, però no existeix cap protocol específic per regular-ne l’ús.