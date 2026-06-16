L’assassinat d’un home just davant d’una comissaria -la víctima va ser tirotejada al carrer de Balmes- ha desfermat el debat sobre la seguretat a l’espai públic de Catalunya. Des del Govern, però, apel·len a la calma tot i que assenyalen que l’augment dels tirotejos a Catalunya és un fet que necessita “més mitjans per fer més i millors investigacions” i “més coordinació internacional” per poder frenar aquest tipus de fets delictius.
En una entrevista feta a Catalunya Ràdio i recollida per l’ACN la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha volgut destacar que des del cos de Mossos d’Esquadra i el Departament d’Interior es treballa amb la hipòtesi que els sis morts per arma de foc en els darrers mesos a Barcelona són morts relacionades amb el negoci de la droga i el crim organitzat. Sobre el darrer tiroteig -que coincidia amb la bunquerització de Barcelona per la visita de la Papa Lleó XIV- Parlon ha assegurat que l’actuació de l’autor dels fets “no respon a un patró dins del que és l’operativa policial” i ha posat el focus en la prevenció que aquest tipus de grups criminals organitzats es puguin establir a territori català.
La titular d’Interior ha destacat que mentre no arribi una reforma de les penes per aquest tipus de criminalitat s’ha de “reforçar l’estratègia policial” i centrar-se en “prevenció, investigacions i coordinació”, ja que assegura que des del Govern es considera que es necessiten “canvis per ser més eficients també policialment”.
Separar la criminalitat
Un dels altres aspectes en els quals Parlon ha volgut posar èmfasi és que la criminalitat a Catalunya s’ha d’analitzar de diverses formes. De fet, Parlon assenyala que hi ha “anàlisi dual” de la criminalitat, ja que, per una banda, els delictes patrimonials han registrat una caiguda del 10,7% des del mes de gener, però per l’altra banda s’han concentrat diversos tirotejos vinculats a la delinqüència internacional i el tràfic de drogues en poc temps. La titular d’Interior ha destacat que aquest tipus de fets criminals afecten greument la percepció de seguretat que té la ciutadania tot i que ha volgut treure pit de la labor policial del país assenyalant que Catalunya se situa en percentatges de criminalitat i homicidis “molt baixos”: 0,69 casos per 100.000 habitants el 2025.