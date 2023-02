ERC respon a Junts: “Qui abandona és qui s’exclou dels acords”

La secretària general adjunta d’Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha respost al president de Junts al Parlament, Albert Batet, assegurant que “qui abandona és qui s’exclou dels acords” després del pacte entre els republicans i els socialistes per als pressupostos del 2023. Vilalta li ha recriminat a Batet la marxa de Junts de l’executiu català afirmant que qui “s’ha desmarcat de l’acord de país i de dotar Catalunya de pressupostos” és Junts, a qui també ha retret que s’aixequés de la taula de diàleg.

Batet havia recriminat amb anterioritat als republicans el pacte del pressupost dient que Aragonès havia “abandonat” la majoria independentista. Amb això, els republicans han tret pit que hi hagi pressupostos i han reivindicat que l’executiu “no hagi abandonat responsabilitats”.

El portaveu de Junts, Josep Rius, amb a la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, i la portaveu del PSC, Alícia Romero / Europa Press

L’aeroport i el concepte “d’ampliació”

Pel que fa a l’aeroport del Prat, Vilalta assegura que s’abordarà el model aeroportuari “sense la imposició d’AENA i sense xantatges” i tot plegat sense parlar d’ampliació.

El document d’infraestructures pactat amb els socialistes inclou que l’executiu acordarà durant aquest any, amb el govern espanyol, una comissió tècnica que permeti abordar el nou model aeroportuari que necessita Catalunya per a “transformar” l’aeroport perquè “guanyi capacitat” i esdevingui un hub internacional. Els socialistes advocaven per una tercera pista, que els republicans rebutgen.

El redactat del document final acontenta ERC perquè “desapareix el concepte d’ampliació”. I és que per als d’Oriol Junqueras “no fa falta cap ampliació per a garantir que l’aeroport sigui de primera, intercontinental, connectat amb altres aeroports i a la xarxa ferroviària”. Alhora, confien que la comissió permetrà abordar el model aeroportuari “sense xantatge, sense blancs i negres imposats fins ara”.

“Construccions de consensos”

La portaveu dels republicans ha tret pit, també, de la “construcció de consensos” del seu partit amb els altres grups. I ha recordat que ja es van arribar a enteses “per a defensar el català” o per a renovar organismes que depenien del Parlament i que tenien el mandat caducat -en aquest cas, amb JxCat i el PSC. Ha afegit que continuaran buscant aliances “per a servir el país i la gent” i “ser útils a la ciutadania”.