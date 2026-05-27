El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha qualificat d'”error” que Jorge Iglesias, un dels dos nous regidors del PSC a Ripoll, fes el seu discurs en castellà després de prendre posessió del càrrec durant el ple municipal d’aquest dimarts. El conseller ho ha dit en una una entrevista al programa Aquí Catalunya de la Ser l’endema que Iglesias i Paco Morillo, que no va voler intervenir, s’estrenessins com a nous regidors dels socialistes a la capital del Ripollès. La intervenció en llengua castellana de Iglesias va ser titllada d'”inaudita” per l’alcaldessa Sílvia Orriols, que el va anirmar a apuntar-se a l’escola d’adults.
Vila ha manifestat que la pressa de possessió d’ahir hauria estat un “moment ideal” per demostrar que els dos nous representants dels socialistes catalans a Ripoll “poden fer un esforç” i parlar en català. “Hauria estat un moment ideal per mostrar que se sumaven a la llengua catalana”, ha manifestat el conseller, que, tot i això, ha remarcat que no coneix “de res” als dos nous regidors del PSC. “Aparentment, fins ara no l’han parlada, potser per vergonya, potser no s’hi senten segurs… no ho sé“, ha afegit el titular de Política Lingüística.
Després que Illa i ell mateix fessin balanç del primer any del Pacte Nacional per la Llengua, Francesc Xavier Vila ha evitat posar nota a la situació del català, però ha admès que té una salut “delicada” a causa de “tendències negatives” i un entorn “complex”. “Creixem, però no suficient; hem de créixer molt més per garantir el futur de la llengua”, ha subratllat. D’altra banda, i l’endemà d’anunciar la creació de l’Oficina de Protecció de Drets Lingüístics, el conseller ha indicat que molts dels expedients que s’obren per vulneracions de drets lingüístics “per sort” no acaben en sanció. En aquest sentit, ha defensat que l’objectiu del Govern en aquest àmbit no és tenir un afany recaptatori, si no que els expedientats rectifiquin els elements que no s’adequen a la llei.
Vila diu que el requisit del C2 als mestres s’aplicarà de forma progressiva
D’altra banda, Vila ha manifestat que el requisit del C2 als mestres –que compta amb l’aval de la justícia– serà “progressiu” i es començarà a exigir a aquells que volen ser mestres però encara no exerceixen. Tanmateix, ha dit que l’aplicació de la mesura per al curs vinent “està en estudi” i que “s’estan pensant fórmules” per als mestres que ja exerceixen. Tot i això, ha subratllat que només aquest any 13.000 persones es van inscriure a les proves per acreditar el C2, un nivell que considera que és un requisit “per professionalitat” i “deontològic” per als docens, a qui ha convidat a presentar-se a les proves de nivell per iniciativa pròpia. Finalment, el conseller ha dit que cal abordar “des del principi” el requisit de català als migrants regularitzats, i és per això que és “prioritària” la legalització.