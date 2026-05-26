El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimarts que el Govern ha aprovat modificar l’estructura de la Conselleria de Política Lingüística per crear una Oficina de Protecció dels Drets Lingüístics per recollir denúncies per discriminació lingüística, tal com incloïa el Pacte Nacional per la Llengua, signat el maig del 2025. Així ho han Illa i el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, a l’acte de balanç i commemoració del primer any de l’esmentat pacte, celebrat al Palau de la Generalitat.
El Pacte Nacional per la Llengua, que es va presentar fa un any, ja recollia la creació d’aquesta oficina per atendre les “queixes i denúncies per motius lingüístics”. Una altra de les funcions que tindrà l’oficina serà proporcionar “assessorament jurídic” i impulsar “actuacions judicials” quan escaigui, en coordinació amb els altres departaments de la Generalitat competents en aquest àmbit. “Estem complint amb el català”, ha dit Illa, i ha destacat que el nou pressupost de la Generalitat disposarà de més “120 milions d’euros” destinats al català.
El president Illa ha defensat que “el català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva”, independentment “d’on visqui, pensi com pensi i vingui d’on vingui”. Durant la seva intervenció, Illa ha avançat que el Consell de Diàleg Social està concretant un “acord important” entre patronals i sindicats per a la promoció del català a l’àmbit laboral, del qual espera poder donar detalls properament. Finalment, també ha destacat també l’oferta “rècord” de 150.000 places per aprendre català que s’assoliran al llarg d’aquest any, així com que la llengua guanya 117.000 parlants freqüents en un context de creixement demogràfic, segons la darrera Enquesta d’Usos Lingüístics. “Mantenim intacta l’ambició. L’ambició pel català requereix recursos, acords i consens. Requereix un full de ruta i mesures tangibles”, ha afegit.
Vila fa un balanç “positiu” del primer any
Vila ha apuntat que, tot i tractar-se d’una “experiència inèdita”, el balanç del Pacte Nacional és “globalment positiu”, si bé reconeix que encara queda molt per fer en molts àmbits, cosa que veu com un repte per als propers anys. “Ha estat un aprenentatge continu. Un aprenentatge amb unes mesures que són vives i amb una dicotomia constant entre la planificació i les necessitats de la realitat, en què dia a dia van sorgint nous reptes que hem de saber encaixar dins del pacte”, ha reflexionat.
El conseller ha explicat que després d’un any el 62% de mesures del Pacte ja estan completades; el 14%, avançades; el 22% en marxa, i el 2% encara per iniciar, amb un pressupost total invertit de 256 milions d’euros, que s’ajusta a allò previst fa un any. Així mateix, ha baixat el percentatge de persones que s’han quedat sense plaça als cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística: la xifra superava el 20% de sol·licituds a inicis de curs 2024-25, i ha baixat a poc més del 5% a l’últim trimestre del curs 2025-26. Ha destacat també el “rècord històric” de 1.641 dotacions d’aules d’acollida el 2025-26, que s’han desplegat en paral·lel a les 27 ‘aules’ d’acollida accelerada i intensiva, pensades per a adolescents.
També hi ha hagut un “rècord” d’actuacions de l’Agència Catalana de Consum en relació amb el compliment de la normativa lingüística del sector, i s’ha fet un pla comarcal d’impuls al català al Baix Llobregat (Barcelona). Aquesta iniciativa ha permès analitzar 3.857 comerços a 11 municipis; assessorar 784 establiments comercials, i dur a terme 145 formacions in situ. A l’àmbit de la salut, Vila ha subratllat que el 100% d’entitats del sistema públic ja compta amb un referent lingüístic, i el 100% ha enviat també el seu pla de gestió lingüística.