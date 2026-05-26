El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este martes que el Gobierno ha aprobado modificar la estructura de la Consejería de Política Lingüística para crear una Oficina de Protección de los Derechos Lingüísticos para recoger denuncias por discriminación lingüística, tal como incluía el Pacto Nacional por la Lengua, firmado en mayo de 2025. Así lo han dicho Illa y el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en el acto de balance y conmemoración del primer año de dicho pacto, celebrado en el Palau de la Generalitat.

El Pacto Nacional por la Lengua, que se presentó hace un año, ya recogía la creación de esta oficina para atender las «quejas y denuncias por motivos lingüísticos». Otra de las funciones que tendrá la oficina será proporcionar «asesoramiento jurídico» e impulsar «actuaciones judiciales» cuando sea necesario, en coordinación con los otros departamentos de la Generalitat competentes en este ámbito. «Estamos cumpliendo con el catalán», ha dicho Illa, y ha destacado que el nuevo presupuesto de la Generalitat dispondrá de más “120 millones de euros” destinados al catalán.

El presidente Illa ha defendido que “el catalán debe ser la lengua que todos los que viven o trabajan en Cataluña sientan suya”, independientemente “de dónde vivan, piensen como piensen y vengan de donde vengan”. Durante su intervención, Illa ha adelantado que el Consejo de Diálogo Social está concretando un «acuerdo importante» entre patronales y sindicatos para la promoción del catalán en el ámbito laboral, del cual espera poder dar detalles próximamente. Finalmente, también ha destacado la oferta «récord» de 150.000 plazas para aprender catalán que se alcanzarán a lo largo de este año, así como que la lengua gana 117.000 hablantes frecuentes en un contexto de crecimiento demográfico, según la última Encuesta de Usos Lingüísticos. «Mantenemos intacta la ambición. La ambición por el catalán requiere recursos, acuerdos y consenso. Requiere una hoja de ruta y medidas tangibles», ha añadido.

El consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, durante el acto / Arnau Carbonell Vidal

Vila hace un balance «positivo» del primer año

Vila ha señalado que, a pesar de tratarse de una «experiencia inédita», el balance del Pacto Nacional es «globalmente positivo», si bien reconoce que aún queda mucho por hacer en muchos ámbitos, lo que ve como un reto para los próximos años. «Ha sido un aprendizaje continuo. Un aprendizaje con unas medidas que son vivas y con una dicotomía constante entre la planificación y las necesidades de la realidad, en que día a día van surgiendo nuevos retos que debemos saber encajar dentro del pacto», ha reflexionado.

El consejero ha explicado que después de un año el 62% de medidas del Pacto ya están completadas; el 14%, avanzadas; el 22% en marcha, y el 2% aún por iniciar, con un presupuesto total invertido de 256 millones de euros, que se ajusta a lo previsto hace un año. Asimismo, ha bajado el porcentaje de personas que se han quedado sin plaza en los cursos del Consorcio para la Normalización Lingüística: la cifra superaba el 20% de solicitudes a inicios del curso 2024-25, y ha bajado a poco más del 5% en el último trimestre del curso 2025-26. Ha destacado también el «récord histórico» de 1.641 dotaciones de aulas de acogida en 2025-26, que se han desplegado en paralelo a las 27 ‘aulas’ de acogida acelerada e intensiva, pensadas para adolescentes.

También ha habido un «récord» de actuaciones de la Agencia Catalana de Consumo en relación con el cumplimiento de la normativa lingüística del sector, y se ha hecho un plan comarcal de impulso al catalán en el Baix Llobregat (Barcelona). Esta iniciativa ha permitido analizar 3.857 comercios en 11 municipios; asesorar 784 establecimientos comerciales, y llevar a cabo 145 formaciones in situ. En el ámbito de la salud, Vila ha subrayado que el 100% de entidades del sistema público ya cuenta con un referente lingüístico, y el 100% ha enviado también su plan de gestión lingüística.