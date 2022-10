Cs demana a Illa que presenti una moció de censura contra Aragonès

El líder de Ciutadans (Cs) a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha garantit el suport del seu partit al cap de l’oposició, Salvador Illa, si decideix presentar una moció de censura contra el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Així i tot, Cs preferiria que el primer escenari fos un avançament electoral i demana al PSC que se sumi a la seva demanda: “Quan no tens un suport clar al Parlament, la sortida democràtica més normal és convocar eleccions”. Si no, el líder del partit remarca que la següent opció ha de ser presentar una moció de censura. Carrizosa ha assegurat, en una entrevista a Els Matins de TV3, que prefereix als socialistes, “amb totes les seves carències”, al capdavant de l’executiu abans que “el processisme continuador d’ERC”.

A l’entrevista, Carrizosa ha assegurat que cal aprofitar que “el processisme està implosionant” per “obrir una nova etapa”. De fet, ha justificat que “el triomf del 52%” de l’independentisme a les passades eleccions es deu a una “manca de mobilització de l’electorat constitucionalista”. El líder de Cs està convençut que “ara seria diferent” i que, en uns nous comicis, s’hi podrien configurar “majories alternatives”.

Carrizosa ha assenyalat que no es poden “conformar amb un pressupost prorrogat” fets per un Govern que, després de la ruptura amb Junts per Catalunya, està “en absoluta minoria” i ha insistit en convocar eleccions per “conformar noves majories” i aprovar uns nous comptes.

El procés “no hauria hagut d’existir mai”

El líder del partit taronja ha afirmat que el procés independentista “no ha tingut mai el suport de la majoria de la població” i ha afegit que, ara, “encara té menys suports”. És més, Carrizosa ha dit que el procés “està mort i no hauria hagut d’existir mai”. Poc després, però, ha especificat que “no ha mort en un sentit polític i institucional” i ha remarcat que no morirà mentre els partits independentistes continuïn al Govern.

Carrizosa i altres dirigents de Cs i PPC a la manifestació del 12-O a Barcelona | ACN

La manifestació del 12-O “no era nacionalista”

Sobre la manifestació del 12 d’octubre a Barcelona, en la qual van assistir unes 2.200 persones segons la Guàrdia Urbana, el líder de Cs ha justificat que l’afluència hagi baixat respecte al 2017 perquè en aquell moment es vivien “moments molt greus” i ha remarcat que reunir milers de persones en una mobilització pel 12-O “no passava fa deu anys”.

Preguntat per si la d’aquest dimecres era una manifestació nacionalista, Carrizosa ho ha negat i ha explicat que és “normal” que els espanyols vulguin celebrar la seva festa nacional. “Ha de ser normal exhibir l’espanyolitat”, ha dit.