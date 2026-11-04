Hi pot haver campanya electoral, hi pot haver eleccions o hi pot haver, fins i tot, un canvi de color a la Moncloa. Ara bé, el monopoli de la força es manté inalterable. Així es dedueix del cartipàs aprovat de despesa en el Consell de Ministres en funcions celebrat dimarts d’aquesta setmana. Un expedient que comporta signar una factura de despesa de més de 4.200 milions d’euros per al Ministeri de Defensa, que dirigeix Margarita Robles, sobretot, en programes, suposadament estratègics.
En concret, el Consell de Ministres presidit per Pedro Sánchez, va aprovar tirar endavant, amb el permís del Ministeri d’Hisenda, dos grans programes com és la modernització de les plataformes aèries de l’Exèrcit de l’Aire i de l’Espai que sumen 1.438 milions i la despesa pressupostària de 2.302.768.365,48 euros en el Sistema de Posicionament, Navegació i Temps de les Forces Armades.
En definitiva, i segons la ressenya del mateix Consell de Ministres, s’aplica una disposició de la Llei General Pressupostària per “permetre al Ministeri de Defensa la reprogramació i tramitació de diversos expedients d’armament, material i d’infraestructura”. Són ampliacions pressupostàries per “finançar noves necessitats” en les actuacions de Defensa, com ara la Xarxa d’Observatoris Robòtics del Centre d’Operacions de Vigilància Espacial, el sistema d’autoprotecció dels helicòpters de transport pesat i expedients d’infraestructura, com ara els serveis auxiliars de seguretat.
Vuit despeses
En síntesi, el Consell de Ministres va aprovar la despesa de 102.217.190,07 euros per formalitzar el conveni marc dels serveis de seguretat privada del ministeri de Margarita Robles i dels seus organismes autònoms. També pressuposta 20 milions d’euros per l’adquisició de sonoboies i material de patrulla marítima. En el paquet inclou 269.200.000 milions per la compra de munició d’artilleria de campanya de 155 mm. Així mateix, signen la compra de material pirotècnic per cerca, rescat i instrucció per un import de 30 milions.
El tall de la licitació, però, se l’emporta la provisió per la “modernització de plataformes aèries, que formen part de l’Exèrcit de l’Aire i de l’Espai“, que sumen 1.438 milions d’euros. En aquest punt, també afegeixen els 2.302.768.365,48 en el Sistema de Posicionament, Navegació i Temps de les Forces Armades. És el que es coneix com a sistema PNT, el seu acrònim en anglès. D’aquest sistema, en depèn que un vaixell pugui orientar-se o que una xarxa de comunicacions mantingui una referència de temps comú quan el senyal dels satèl·lits es degrada.
El Consell de Ministres també va tirar endavant una esmena pel programa d’Helicòpters MH-60R de l’Armada, helicòpters de càrrega que necessitaven a priori més autoprotecció. Un nou disseny pel qual tenen reservat un import de 37.909.731,23 euros. En la mateixa autorització de despesa hi sumen el pla d’emergència per a terratrèmols de la base aèria d’Armilla, a Granada, que s’enfila a un pressupost de 500.000 d’euros. En total, la despesa aprovada per necessitats extra s’enfila a 4.200.595.286,78 euros.