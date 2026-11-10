Cursa a la Moncloa per tal d’assegurar els diners públics d’inversions en seguretat i defensa abans de les eleccions del 29-N. Si la setmana passada el Consell de Ministres aprovava un creixement del crèdit de fins a 4.200 milions d’euros en projectes estratègics del Ministeri de Defensa, aquest dimarts ha estat el torn del Ministeri de l’Interior, en mans de Fernando Grande-Marlaska. El govern espanyol, en la reunió d’aquest dimarts, ha acordat elevar fins als 740 milions d’euros la “programació del pressupost ordinari que el Ministeri de l’Interior” per “millorar les infraestructures policials en un període que s’amplia fins al 2034”. Un pla al qual cal afegir els 900 milions destinats el passat mes de març, de manera que tot plegat sumaria 1.640 milions.
Amb aquesta decisió, el ministre Marlaska s’acomiada amb una modificació important de la programació elaborada pel govern, el desembre de l’any passat i que suposava fins a 262,8 milions d’euros en projectes previstos fins al 2029. D’aquesta manera, amb aquesta ampliació del pressupost -que creix en 477 milions d’euros respecte de l’original (un 177% més)- s’inclouen un conjunt de 302 projectes “d’interès general” que impliquen tant la construcció, reforma, millora, ampliació, rehabilitació o millora de l’eficiència energètica de comissaries de policia i casernes de la Guàrdia Civil. Entre els projectes destaca una ampliació d’un dels escenaris de treball del Cos Nacional de Policia, el complex policial de Canillas, a Madrid, on s’hi ha projectat una residència o el nou dipòsit de municions de la Guàrdia Civil a Valdemoro, també a Madrid.
Sense esperar el vistiplau d’urbanisme
Les inversions i les obres, en tenir caràcter d’especial, estaran regulades per la llei 13/2003 de 23 de maig, reguladora del contracte de concessió d’obres públiques, cosa que impedirà que es vegin paralitzades, dificultats o endarrerides pel planejament urbanístic o per les competències municipals en matèria d’intervenció en l’edificació i l’ús del sòl. Ras i curt, totes les actuacions previstes en aquest programa podran començar un mes després de ser comunicades a l’administració competent encara que no tinguin la corresponent llicència municipal. Al llistat s’hi compten una munició de noves comissaries i casernes, sense especificar quines afectarien Catalunya.