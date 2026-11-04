Puede haber campaña electoral, puede haber elecciones o incluso puede haber un cambio de color en la Moncloa. Sin embargo, el monopolio de la fuerza se mantiene inalterable. Así se deduce del presupuesto de gasto aprobado en el Consejo de Ministros en funciones celebrado el martes de esta semana. Un expediente que implica firmar una factura de gasto de más de 4.200 millones de euros para el Ministerio de Defensa, que dirige Margarita Robles, sobre todo, en programas, supuestamente estratégicos.

En concreto, el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, aprobó llevar adelante, con el permiso del Ministerio de Hacienda, dos grandes programas como la modernización de las plataformas aéreas del Ejército del Aire y del Espacio que suman 1.438 millones y el gasto presupuestario de 2.302.768.365,48 euros en el Sistema de Posicionamiento, Navegación y Tiempo de las Fuerzas Armadas.

En definitiva, y según la reseña del mismo Consejo de Ministros, se aplica una disposición de la Ley General Presupuestaria para «permitir al Ministerio de Defensa la reprogramación y tramitación de varios expedientes de armamento, material e infraestructura». Son ampliaciones presupuestarias para «financiar nuevas necesidades» en las actuaciones de Defensa, como la Red de Observatorios Robóticos del Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial, el sistema de autoprotección de los helicópteros de transporte pesado y expedientes de infraestructura, como los servicios auxiliares de seguridad.

Uno de los helicópteros MH-6oR de Loked Marteen que España ha comprado y que ahora quiere reforzar/Locked Marteen

Ocho gastos

En síntesis, el Consejo de Ministros aprobó el gasto de 102.217.190,07 euros para formalizar el convenio marco de los servicios de seguridad privada del ministerio de Margarita Robles y de sus organismos autónomos. También presupuestan 20 millones de euros para la adquisición de sonoboyas y material de patrulla marítima. En el paquete se incluye 269.200.000 millones para la compra de munición de artillería de campaña de 155 mm. Asimismo, firman la compra de material pirotécnico para búsqueda, rescate e instrucción por un importe de 30 millones.

El corte de la licitación, sin embargo, se lo lleva la provisión para la «modernización de plataformas aéreas, que forman parte del Ejército del Aire y del Espacio«, que suman 1.438 millones de euros. En este punto, también añaden los 2.302.768.365,48 en el Sistema de Posicionamiento, Navegación y Tiempo de las Fuerzas Armadas. Es lo que se conoce como sistema PNT, su acrónimo en inglés. De este sistema, depende que un barco pueda orientarse o que una red de comunicaciones mantenga una referencia de tiempo común cuando la señal de los satélites se degrada.

El Consejo de Ministros también aprobó una enmienda para el programa de Helicópteros MH-60R de la Armada, helicópteros de carga que necesitaban a priori más autoprotección. Un nuevo diseño para el cual tienen reservado un importe de 37.909.731,23 euros. En la misma autorización de gasto suman el plan de emergencia para terremotos de la base aérea de Armilla, en Granada, que asciende a un presupuesto de 500.000 euros. En total, el gasto aprobado por necesidades extra asciende a 4.200.595.286,78 euros.