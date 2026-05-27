L’explosió del cas Plus Ultra en el qual s’ha vist implicat l’expresident espanyol i exlíder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero i l’entrada de l’UCO a la seu del partit socialista ha tornat a posar l’actual president espanyol, Pedro Sánchez, en una situació molt delicada. Una situació que ha agafat Sánchez al bell mig d’un viatge institucional al Vaticà per reunir-se amb el Papa Lleó XIV.
Sánchez, en roda de premsa, no ha defugit de les preguntes sobre els escàndols de corrupció al voltant del PSOE, però sí que ha tornat a tancar files amb Zapatero, a qui li ha mostrat “tot el suport”. El president espanyol ha assegurat que ha llegit la interlocutòria del cas Plus Ultra i ha refermat la posició dels socialistes d’oferir “tota la col·laboració amb la justícia i els respecte a la presumpció d’innocència a l’expresident Zapatero”. A més, Sánchez ha destacat que no dimitirà ni convocarà eleccions, ja que aquestes investigacions no embruten la feina del govern de coalició el qual ha assegurat que seguirà “d’aquí al final de la legislatura”.
Pel que fa a l’entrada de l’UCO a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid Sánchez ha detallat que es tracta d’un “requeriment i no un registre”. Malgrat això el president espanyol ha assegurat que no vol “menystenir la investigació” i ha refermat la “col·laboració total amb la justícia” i s’ha tret la responsabilitat de sobre assegurant que si l’entrada de la Guàrdia Civil a la seu socialista està relacionada amb el cas Leire ja “es van prendre decisions sobre ella quan va saltar el cas”. Sánchez, a més, ha tret pit assegurant que “aquestes investigacions, i ja veurem com acaben” en cap cas “impugnen el que hem fet des d’aquest govern”.
Promet mà dura si hi ha nous casos delictius
Per altra banda, però, Sánchez ha assegurat que des del PSOE s’actuarà “contundència” si es detecten “comportaments irregulars nous” al partit. Malgrat això, ha mantingut les files del partit i ha destacat que la gerent de la formació, Ana María Fuentes, ha fet una actuació “escrupolosa” en el seu càrrec i s’ha afanyat a rebutjar i condemnar les “fake news” les quals situen el PSOE en un entramat destinat al finançament irregular del partit.